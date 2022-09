Botunjanima i dalje sporna lokacija kolektora

Podgorica, (MINA) – Glavnom gradu neophodno je novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, toga su svjesni i mještani Botuna, u čijem je mjestu gradnja planirana, ali poručuju da bi im to moglo izazvati mnogo problema.

Postojeći kolektor kod Krivog mosta izgrađen je 1978. godine i ne može da odgovori potrebama rastućeg grada, a podgoričke vlasti namjeravaju da u Botunu zgrade kolektor koji bi imao kapacitet da prečišćava otpadne vode 275 hiljada stanovnika.

Iz Glavnog grada riješeni su da istraju na izgradnji kolektora, već su sklopili ugovor, dobili izvođača i rade projektnu dokumentaciju, a početkom naredne godine planiraju da počnu građevinske radove, dok Botunjani ostaju istrajni u namjeri da to spriječe.

Mještanima je sporna lokacija jer bi se postrojenje nalazilo blizu kuća.

Kako su kazali, pored dosadašnjih zagađivača, Kombinata aluminijuma i bazena crvenog mulja, građani Botuna bi došli u tešku situaciju i praktično bi bilo nemoguće prodati bilo koju nekretninu, bilo da se radi o stambenom objektu ili o poljoprivrednom zemljištu.

Iz nevladine organizacije Grin home /Green home/ kazali su da je kolektor neophodan, ali da je potrebno utvrditi u kojoj mjeri će uticati na biljni i životinjski svijet.

Video prilog je urađen u sklopu projekta koji je finansiran iz Fonda za pluralizam.

