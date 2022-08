Bešović: Situacija na Njivicama nije alarmantna

Podgorica, (MINA) – Požar u hercegnovskom naselju Njivice i dalje je aktivan, ali situacija nije alarmantna, rekao je direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Miodrag Bešović.

Bešović je portalu RTCG kazao da se u gašenje požara uključio avion MUP-a, podsjećajući da se popodne i helikopter Vojske Crne Gore uključio u gašenje vatrene stihije na području tog grada.

Prethodno je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović saopštio da je u požaru, koji je jutros izbio, izgorio napušteni objekat.

