Bemax tužio GP URA za naknadu nematrijalne štete od 121 hiljadu EUR

Podgorica, (MINA) – Kompanija Bemax podnijela je tužbu protiv Građanskog pokreta URA radi naknade nematerijane štete od 121 hiljadu EUR, zbog snimljenog spota u predizbornoj kampanji na štetu ugleda te firme, saopšteno je iz Osnovnog suda.

Sudija portparol Ivana Bečić kazala je da kompanija Bemax u tužbi navela da je pretrpjela nematerijalnu štetu usljed emitovanja trećeg promotivnog spota u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u Podgorici i drugim crnogorskim gradovima.

“U spotu na samom početku, po navodima u referatu tužbe, njihov lik prolazi pored objekta u izgradnji, gdje je duž tog objekta jasno istaknut logo tužioca sa nazivom “BEMAX” i istaknutim korporativnim bojama. Cigla sa najviše etaže objekta pada i udara “junaka” usled “nespretnosti radnika”, rekla je Bečić.

Kako je kazala, u tužbi se navodi da se kroz takav spot šalje poruka “da svo zlo čak i ono koje se tiče političkog promišljanja pojedinca, dolazi od Bemax-a”.

“Međutim, kako se po stavu tužioca političke poruke ne mogu slati “poštapanjem” trećim licima, posebno sa firmom koja ima veliki ugled u oblasti građevinske djelatnosti koju obavalja, i koristi u skladu sa zakonom svu potrebnu opremu prilikom rada, a radove za Glavni grad izvodi po transarentnim i zakonitim procedurama, 31. oktobra, ova građevinska firma podnijela je tužbu Osnovnom sudu u Podgorici, tražeći naknadu štete u iznosu od 121 hiljada EUR”, rekla je Bečić.

Tužba je, prema njenim riječima, poslata tuženom na odgovor, a u zakonskom roku biće i zakazano pripremno ročište.

