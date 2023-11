Bečić: Kotor simbol zajedništva i raznovrsnosti

Podgorica, (MINA) – Kotor je uvijek predstavljao simbol zajedništva i raznovrsnosti duhovnog i kulturnog nasljeđa, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je čestitao Dan opštine Kotor predsjedniku Opštine Vladimiru Jokiću, predsjednici lokalnog parlamenta Maji Mršulji i građanima.

“Kotor, jedinstveni biser crnogorskog primorja i dragulj svjetske kulturne baštine, odiše duhom u kojem prošlost susreće sadašnjost, stvarajući mostove prema budućnosti”, naveo je Bečić u čestitki.

Kako je kazao, Dan opštine Kotor predstavlja priliku da se s ponosom pogleda u prošlost i oda počast onima koji su ispisali herojsku istoriju Kotora, ali i da se istovremeno gleda ka novim izazovima i mogućnostima koje budućnost donosi.

“Kroz istoriju, Kotor je uvijek predstavljao simbol zajedništva i raznovrsnosti duhovnog i kulturnog nasljeđa”, rekao je Bečić.

On je kazao da se danas, kroz očuvanje kulturnog blaga, unapređenje infrastrukture i podršku lokalnim inicijativama, čini da Kotor predstavlja ne samo simbol ljepote, naslonjen na more i okružen impozantnim zidinama, već da zavrijedi status grada koji predstavlja istorijski, turistički, lučki, kulturni i trgovački centar Boke i Crne Gore.

Bečić je zahvalio svakom pojedincu koji je svojom neumornom predanošću razvoju grada i očuvanju prirodnih ljepota i kulturne baštine, doprinio da Kotor postane mjesto čije ljepote svi imaju čast da budu svjedoci i savremenici.

“Svojim dosadašnjim radom i visoko postavljenim ciljevima, rukovodstvo je učvrstilo put ka napretku Opštine i svih njenih građana, doprinoseći ukupnom razvoju Crne Gore i njenom evropskom putu”, rekao je Bečić.

On je poručio da se raduje nastavku uspješne saradnje između Vlade i lokalne samouprave, navodeći da je uvjeren da će svaki uspjeh grada biti odraz zajedničkog truda i požrtvovanja.

“Neka svaki korak koji napravite ka daljem razvoju Opštine bude uspješan za sve građane Kotora”, zaključio je Bečić.

