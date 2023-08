ASK da postane profesionalna i nezavisna institucija *

Podgorica, (MINA) – Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) novim zakonima treba osloboditi od političkih uticaja i pružiti institucionalne garancije da će ta institucija prestati da se bavi površnim administrativnim provjerama i fokusira se na zaštitu integriteta izbornog procesa, smatraju u Centru za demokratsu tranziciju (CDT).

U preporukama te nevladine organizacije za izbornu reformu, ocjenjuje se da ASK, koja je nadležna za nadzor nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja, sporo napreduje na putu izgradnje institucionalnog integriteta.

“U prethodnim izbornim ciklusima pokazalo se da postojeći zakonski okvir zahtijeva brojne izmjene u cilju sprovođenja efektivne kontrole. Zabrane i ograničenja definisana zakonom, često rezultiraju zatrpavanjem ASK preobimnom dokumentacijom, dok efekti kontrole izostaju”, kaže se u saopštenju CDT-a.

Ocjenjuje se da kontrola zloupotrebe i trošenja javnih sredstava zahtijeva velika unapređenja.

Navodi se da dok pojedine partije, mediji i nevladine organizacije često iznose konkretne primjere zloupotreba, ASK u izvještajima o kontroli i nadzoru iz godine u godinu tvrdi da zloupotreba – nema.

“Ovakvi zaključci ASK nijesu podržani dokazima, a način i obim kontrole koji sprovodi ova institucija nijesu dovoljno detaljni niti su zasnovani na dubinskoj provjeri koja bi bila adekvatan osnov za formiranje i iznošenje ovakvih stavova”, smatraju u CDT-u.

Prema njihovim riječima, i način kontrole izvještaja političkih subjekata pokazuje ozbiljne manjkavosti.

Ističe se da bi ASK u procesu kontrole trebalo da utvrdi da li su finansijski izvještaji tačni, sastavljeni u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja, da li su prezentovani na fer i objektivan način.

Iz CDT-a su kazali da je nelogičnosti u izvještajima je potrebno detaljno provjeravati kroz sistem unakrsne provjere informacija iz različitih izvora.

Ocjenjuje se da zakon mora predvidjeti sankcije za političke subjekte koji dostave nepotpun ili netačan izvještaj o sredstvima utrošenim za izbornu kampanju.

“Proces kontrole nije dovoljno transparentan i sveobuhvatan, a ishod pojedinačnih kontrola uglavnom nije poznat, a nijesu javno dostupne ni pojedinačne odluke, obrazloženja, niti zapisnici o sprovedenoj kontroli obveznika zakona”, navode iz CDT-a.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da javnost nema dovoljno informacija o ishodima postupaka koje je pokrenula ASK.

“Izborna reforma ne smije biti fokusirana samo na proceduralna unapređenja. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su se manjkavosti zakona često koristile kao izgovor za nedostatak političke volje ili nedostatak profesionalne hrabrosti za konfrontaciju sa moćnim političkim akterima”, zaključuje se u saopštenju.

