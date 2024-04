ASCG i Prijestonica donirali eko mobilijar Nacionalnom parku Lovćen

Podgorica, (MINA) – Atlantski savez Crne Gore (ASCG) i Prijestonica Cetinje donirali su danas Nacionalnom parku Lovćen eko moblijar proizveden od recikliranog materijala.

Donirano je deset piknik stolova, 20 klupa i deset kanti.

Izvršna direktorica Atlantskog saveza Azra Krastanović kazala je da su u ASCG od osnivanja vjerovali u ideju euroatlantizma.

“Ta ideja se zasniva na podršci određenim vrijednostima, zapadnim, evroatlantskim vrijednostima. Te vrijednosti podrazumijevaju odgovornost prema društvu i odgovornost prema zajednici”, rekla je Karastanović.

Kako je kazala, današnja inicijativa bila jedan mali doprinos Atlanskog saveza.

Oni su, u saradnji sa pokroviteljima, Prijestelnicom Cetinje i Ministarstvom odbrane, ali i zahvaljujući donaciji partnera iz NATO zemalja – Ministarstvu odbrane Mađarske, ambasadi Holandije i Belgije, danas predstavili eko klupe, stolove i ostali mobilijar koji je u potpunosti izrađen od recikliranog materijala.

“Nadam se da će svi posjetioci Nacionalnog parka, dugo godina moći da uživaju bez bojazni da narušavamo prirodu i okruženje”, rekla je Karastanović.

Savjetnik u Direkciji za NATO i EU Ministarstva odbrane Nikola Radunović rekao je da je današnja aktivnost značajna zbog toga što sadrži u sebi ekološku dimenziju, kao i zbog povoda – oblježavanja 75. godišnjice osnivanja NATO-a.

“Za sedam i po decenija NATO je uvijek uspijevao da se prilagodi bezbjednosnim izazovima, da adaptira svoj položaj. I to zajedno sa politikom otvorenih vrata prema svim državama aspirantima ga čini najuspješnijim političko-vojnim savezom današnjice”, rekao je Radunović.

On je kazao da, koliko je NATO relevantan u današnje vrijeme, najbolje pokazuje činjenica da su Švedska i Finska takođe postale članice, a donedavno su bile tradicionalno vojno-neutralne države.

Radunović je rekao da će, u junu biti obježavanje sedme godišnjice članstva Crne Gore u NATO-u, čime je državi, kako je naveo, zagarantovana stabilnost.

“NATO predstavlja spojno-politički aranžman koji sa sobom nosi niz benefita, ali i odgovornost da nastavimo da doprinosimo sistemu kolektivne odbrane, koji je posebno u aktelnim bezbjenosnim dešavanjima relevantan kao nikada do sad”, rekao je Radunović.

Mira Vuity iz mađarske ambasade rekla je da se ove godine obilježava 25. godišnjica prvog talasa istočnog proširenja NATO-a, odnosno pristupanja Mađarske, Češke i Poljske Alijansi.

Ona je kazala da je članstvo Mađarske u NATO rezultiralo podizanjem bezbjednosti te države na najviši nivo.

“NATO je najuspješniji okvir i oruđe ikada za obezbjeđivanje bezbjednosti i stabilnosti zemalja članica NATO-a”, rekla je Vuity.

Ona je istakla da je Mađarska bila predani zagovornik daljeg širenja NATO-a uključujući integraciju Crne Gore.

“Radujemo se činjenici da već sedam godina kao saveznici u NATO-u sarađujemo sa Crnom Gorom”, kazala je Vuity.

Corwin van Strien iz ambasade Holandije rekao je da se ove godine obilježava 75 godina snažnog saveza koji njeguje mir i bezbjednost u državama članicama.

“Holandija je posvećena daljem jačanju i doprinosi daljem jačanju saveza. A o tome su razgovarali i naši ministri spoljnih poslova prije dva dana u Briselu na ministarskom sastanku NATO-a”, rekao je Strien.

On je dodao da mu je drago što je broj članova sa 12 osnivača, uključujući Holandiju, porastao na 32 danas uključujući Crnu Goru.

“I zato nam je veoma drago da podržimo ovaj projekat. Upamtite da je međunarodna saradnja ključna da bi se osiguralo da naši ljudi nastave da žive u miru i da će naše zemlje ostati slobodne”, poručio je Strien.

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice Marko Brnović rekao je da je NATO od prvog dana predstavlja faktor stabilnosti, sigurnosti i bezbjednosti u svijetu.

On je kazao da su donacijom na simboličan način obilježili 75. godišnjicu NATO-a.

Thomas Maes iz ambasade Kraljevine Belgije kazao je da su, kada je Belgija odlučila da postane članica NATO-a, donijeli tu odluku nakon 110 godina neutralnosti.

“Odlučili smo se na to jer smo vidjeli da je bolje da branimo slboodu i naša prava zajedno, nego da radimo sami”, rekao je Maes.

Kako je kazao, NATO je postao najvažniji izvor sigurnosti u Evropi, uključijući i Zapadni Balkan.

“Činjenica da je nekoliko država u regionu odlučilo da postane saveznik olakšava posao za nas, pa nam je drago jer ste naši saveznici”, istakao je Maes.

Šef službe zaštite NP Lovćen Đorđije Kaluđerović zahvalio je na donaciji.

On je kazao da je to specifična donacija koja će omogućiti svim posjetiocima NP Lovćen da što ugodnije borave u tom području.

