Armenko, Vukčević, Novaković i Ružičić predloženi za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor predložio je Skupštini da za sudije Ustavnog suda izabere Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić.

Predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda utvrđen je glasovima poslanika Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA.

Oni su birani na osnovu javnog poziva od 1. avgusta.

Poslanik Liberalne partije, Andrija Popović, kazao je da nije došlo do dijaloga koji je trebalo da organizuje predsjednica Odbora Simonida Kordić ili predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

„Pretpostavljam koji je scenario, da ćete prostom većinom da izglasate četvoro kandidata koji bi išli prema plenumu. Kako nemamo nikakvog dijaloga, znamo da je to već danas osuđeno na propast. I poslije 800 dana, ovaj javni poziv će vjerovatno propasti“, rekao je Popović.

Kordić je kazala da je forma dijaloga utvrđena na nekoliko osnova, u razgovoru između poslaničkih klubova.

„Ta vrsta komunikacija postoji, nije dijalog izostao. Postoje druge forme oko kojih smo svi bili saglasni“, navela je Kordić.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović kazao je da ne bi osuđivao bilo šta na propast i slao poruke koje ne idu na ruku evropskim integracijama.

„Ako imamo neke kandidate i pojave se na plenumu, i bude se izjašnjavalo, mislim da će svi glasnogovornici koji su bili za to da se odblokira Ustavni sud pokazati svoje pravo lice“, rekao je Martinović.

On je kazao da će politički činioci, koji bi eventualno doveli do toga da taj proces propadne, preuzeti političku odgovornost.

Za izbor četvoro sudija Ustavnog suda zakonske uslove je ispunilo 17 kandidata, a konačnu odluku o izboru sudija Ustavnog suda donosi parlament.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Miodrag Iličković je sredinom septembra ispunio uslove za penziju, početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

