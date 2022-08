ANB: Ruske službe stoje iza sajber napada

Podgorica, (MINA) – Nekoliko ruskih službi stoji iza posljednjeg sajber napada na crnogorske institucije, potvrđeno je Vijestima u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), uz ocjenu da je riječ o vrhu hibridnog rata.

Kako su kazali, riječ je o napadu “kakav nije izveden nigdje drugo”.

Kako prenosi portal Vijesti, pojašnjeno je da je metodologija napada karakteristična za ruske službe.

Iz ANB-a su naveli da postoji bojazan da vrhunac napada još nije dostignut i da bi na meti mogla da bude sva “kritična infrastruktura”- elektroprenosni sistem, vodovodi.

