Adžić: Sinhronizovana i beskompromisna borba protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se nastavlja sinhronizovana i beskompromisna borba protiv kriminala, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adić.

Kako je saopšteno iz njegovog resora, Adžić je naveo da policijski službenici svojim radom pokazuju profesionalizam i izuzetnu hrabrost da se beskompromisno suprostave svim kriminalnim aktivnostima, bez obzira na tehničke, kadrovske i finansijske probleme, sa kojima se policija u kontinuitetu susrijeće.

“Sinhronizovano nastavljamo suzbijanje svih oblika kriminala”, rekao je Adžić u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS