Adžić: Crnoj Gori deset miliona za unapređenje granične bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner Međunarodne organizacije za migracije (IOM), rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i dodao da će država dobiti deset miliona za unapređenje granične bezbjednosti.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Adžić je danas razgovarao sa koordinatorkom IOM-a za Zapadni Balkan, Laurom Lungaroti i šefom misije IOM-a za Crnu Goru, Vladimirom Gjorgjievim.

“Saradnja MUP-a i IOM u prethodnom periodu bila je intenzivna i predstavlja dobar temelj za nastavak aktivnosti i postizanje još boljih rezultata u budućem periodu”, poručeno je sa sastanka.

Adžić je zahvalio na dosadašnjoj podršci na planu izgradnje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, čime se na direktan način doprinosi većem stepenu bezbjednosti u regionu Zapadnog Balkana, a i šire.

„Crna Gora je pokazala da je pouzdan partner, a sa ponosom možemo istaći da se u regionu izdvojila svojom solidarnošću i pružanjem utočišta za veliki broj lica iz Ukrajine, od kojih najveći broj ima privremenu zaštitu“, kazao je Adžić.

Posvećenost Crne Gore jačanju bezbjednosti, kako je dodao, vidljiva je sada i kroz prisustvo pripadnika Frontex-a na svim granicama.

Adžić je rekao da se time unapređuje rad granične policije i efikasnije rješavaju izazovi povezani sa ilegalnim migracijama.

Kako se navodi, Lungaroti je iskazala zadovoljstvo dosadašnjim napretkom Crne Gore u borbi protiv ilegalnih migracija i istakla da MUP i u narednom periodu može računati na podršku u realizaciji postojećih i novih inicijativa.

Ona je kazala da ima prostora za dalju pomoć Crnoj Gori, kroz značajna finansijska sredstva.

Lungroti je uvjerena da će se ta pomoć iskoristiti za dalje unapređenje kapaciteta, i da je ohrabruje dosadašnja otvorenost i kooperativnost crnogorskog MUP-a.

Iz MUP-a su rekli da projekat koji se trenutno sprovodi “Pružanje odgovora na mješovite migracijske tokove u regiji Zapadnog Balkana“, usmjeren je na poboljšanje smještajnih kapaciteta, opreme i rješavanje drugih izazova koji se tiču statusa migranata.

Dodaje se da je na sastanku zaključeno da Crna Gora ima jasan cilj, a to su sigurne i uređene migracije i zaštita ljudskih prava i sloboda svih migranata, bez obzira na status.

