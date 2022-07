Adekvatan odgovor na potrebe studenata

Podgorica, (MINA) – Usvajanje izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, adekvatan je odgovor na potrebe studenata i njihove zahtjeve u pravcu poboljšanja studentskog standarda, saopštili su iz Studentskog parlamenta.

Iz Studentskog parlamenta kazali su da su oni inicirali povećanje iznosa novčane naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja, studentskih kredita i stipendija.

“Uvažavamo i pozdravljamo usvajanje odluka Skupštinskog odbora za za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, koje se odnose na povećanju iznosa novčane naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja, studentskih kredita i stipendija”, kaže se u saopštenju.

Iz Studentskog parlamenta su kazali da ih smatraju bitnim za studentsku populaciju.

Oni su pozvali na suštinsko promatranje i analizu položaja studenata i mladih i cjelokupne i cjelishodne reforme svih aspekata, zakona i normi koji će uticati na njihov dugotrajno bolji status u našem društvu, kako bi ih ohrabrili i uvjerili da je Crna Gora zemlja koja računa na njih i koja ih treba.

“Usvajanje izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem i izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, adekvatan je odgovor na potrebe studenata i njihove zahtjeve u pravcu poboljšanja studentskog standarda, koji su kanalisani posredstvom Studentskog parlamenta“, navodi se u saopštenju.

Kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja ta pitanja, kako su kazali iz Studentskog parlamenta, inicirali su još 2020. godine prema resornom ministarstvu, kao i sadašnjem resornom ministarstvu dopisom od 2. juna.

Oni su kazali da su taj predlog uputili i svim poslaničkim klubovima 29. juna.

Iz Studentskog parlamenta smatrali su da usvajanje izmjena i dopuna tih zakona, predstavlja odgovor koji je bio neophodan u trenutku kada je istovremeno sa povećanjem zarada u Crnoj Gori, došlo i do povećanja troškova života, što se nepovoljno odrazilo na studente i njhove porodice.

“Povećanje iznosa mjesečne naknade za Program stručnog osposobljavanja, kao i studentskih kredita i stipendija, predstavlja samo dio zahtjeva koje smo uputili u prethodnom periodu, a što je neophodno, kako bi studenti imali značajno povoljnije, odnosno uslove koje zaslužuju”, kaže se u saopštenju.

Iz Studentskog parlamenta su najavili da će u narednom periodu insistirati na usvajanju dodatnih izmjena zakona kojima se reguliše Program stručnog osposobljavanja.

Oni su naveli da je potrebno utvrditi jasnije kriterijume i kontrolne mehanizme, kako bi isti bio implementiran na adekvatan način i ostvario svrhu zbog koje je i uspostavljen.

“Takođe, stava smo da u što skorije vrijeme treba pristupiti izraditi lex specialisa kojim će se regulisati pitanje uspostavljanja Studentskog servisa, kao pravnog instituta koji će visokoškolcima dati mogućnost da rade na privremenim i povremenim poslovima, te stiču potrebna znanja i vještine, ali i zarade već tokom studiranja”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS