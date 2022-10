Abazović: Vlada će nastaviti da pruža punu podršku Tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore nastaviće da pruža punu podršku Tužilaštvu u narednom periodu, sa posebnim fokusom na poboljšanje uslova rada i tehničke opremljenosti tužilačke organizacije.

To je saopšteno tokom razgovora premijera Dritana Abazovića sa vršiteljkom dužnosti vrhovnog državnog tužioca Majom Jovanović i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem.

Kako je saopšteno iz Kabineta premijera, Abazović je razgovarao sa Jovanović i Novovićem kako bi razmotrili mogućnost ustupanja Stare zgrade Vlade Državnom tužilaštvu.

“Tokom sastanka govorilo se i o obezbjeđivanju sredstava i dinamici prilagođavanja ustupljene zgrade, kao i o rješavanju drugih tekućih problema u funkcionisanju rada Tužilaštva koji se tiču administrativnih i prostornih nedostataka”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, kako se navodi, upoznat sa mogućnošću da se stara zgrada Vlade adaptira uz novčanu pomoć međunarodnih partnera, kao i sa Radnim sporazumom o saradnji VDT-a Crne Gore i Kancelarije evropskog javnog tužioca na čelu sa evropskom glavnom tužiteljkom Laurom Koveši.

Ocijenjeno je da sporazum sa Evropskim javnim tužiocem predstavlja veliko priznanje dosadašnjim rezultatima novog rukovodstva Tužilaštva i podsticaj za uspješni nastavak borbe protiv svih oblika kriminaliteta.

“Vlada će nastaviti da pruža punu podršku Tužilaštvu u narednom periodu, sa posebnim fokusom na poboljšanje uslova rada i tehničke opremljenosti tužilačke organizacije”, zaključuje se u saopštenju.

