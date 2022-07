Abazović pokazao odsustvo senzibiliteta za ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kadrovskim predlozima pokazao je odsustvo senzibiliteta i potpunu nezainteresovanost za ljudska prava, smatraju u Građanskoj inicijativi (GI) “21. maj”.

Iz te GI su osudili napad na prostorije LGBTIQ Drop in centra kroz čije je različite programe i sadržaje od 2011. godine pomoć ili savjet dobilo oko pet hiljada osoba.

On su kazali da se u toku društvene debate oko kadrovske politike i imenovanja Vlade Crne Gore intenzivirala manifestacija mržnje i netrpeljivosti prema manjinskoj LGBTIQ zajednici.

“Premijer Dritan Abazović pokazao je svojim kadrovskim prijedlozima odsustvo senzibiliteta i potpunu nezainteresovanost za ljudska prava pa zato do rasvjetljavanja ovog krivičnog djela od strane nadležnih organa, i njegove pozadine, snosi punu političku i moralnu odgovornost”, kaže se u saopštenju.

Iz GI 21. maj kazali da su se nevladine organizacije koje okuplljaju i zastupaju LGBTIQ osobe principijelno i činjenično pridružile brojnim kritikama upućenim Abazoviću zbog odluke da u vladina tijela predloži i osobe koje su imale i brojne homofobne i mizogene nastupe.

“GI 21.maj poziva svetosavska udruženja (bratstva), kao i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, da osude ovaj incident i osnaže i učine vidljivijim svoj doprinos i napore da se smanji nesigurnost za život i rad LGBTIQ osoba u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

