Abazović: Neko hoće da šverc cigareta svede na jedan kamion

Podgorica, (MINA) – Tretiranje šverca cigareta Crnu Goru može trajno promijeniti u dobrom smislu, ili je ostaviti na marginama, bez bilo kakvog prava i pravde, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, na čijem dnevnom redu je kontrolno saslušanje povodom aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru i oblasti međunarodne diplomatije, rekao da neko hoće da šverc cigareta svede na jedan kamion.

„Nakon što se krenulo u ovu akciju, logično je i potpuno prirodno da se dešavaju politički lomovi, zato što je ovaj biznis u Crnoj Gori vrijedio u prosjeku 500 miliona EUR godišnje“, naveo je Abazović.

On je rekao da je više nego ponosan na rad vršiteljke dužnosti vrhovnog državnog tužioca (VDT) Maje Jovanović i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ne samo povodom ovog slučaja, nego mnogih drugih.

„Tretiranje šverca cigareta u Crnoj Gori će nas ili trajno promijeniti u dobrom smislu, smislu pravde, ili će nas ostaviti na marginama bilo kakvog prava i pravde“, kazao je Abazović.

On je rekao da je 40. Vlada, koju je vodio Milo Đukanović, zaplijenila 1.637 paketa cigareta za vrijeme cijelog mandata, a 41, na čijem čelu je bio Duško Marković, 27.032 paketa.

Kako je naveo Abazović, 42. Vlada koju je vodio Zdravko Krivokapić i 43. zaplijenile su ukupno 155.539 paketa cigareta.

Abazović je ocijenio da ljudi koji su involvirani u šverc cigareta nijesu to mogli raditi bez političke zaštite.

„Jer ako se radilo bez političke zaštite, davno bi ovo bilo riješeno“, smatra Abazović.

On je poručio da svi treba da rade svoj posao.

“Međutim, ne možemo sav trud koji ulažemo da bismo suzbili šverc cigareta u Crnoj Gori da bacamo pod noge zbog ljudi poput Raška Konjevića, Predraga Boškovića ili bilo koga iz Demokratske partije socijalista (DPS) ko ima svoj politički interes da zaštiti ove ljude. Da nemaju politički interes da zaštite te ljude, ovo pitanje ne bi čekalo 43. Vladu”, kazao je Abazović.

On je rekao da zbog toga što snosi odgovornost za izbor Sava Kentere za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), snosi odgovornost i za ono što ANB radi.

“Mislim da Kentera u presudnim trenucima nije htio da obavlja svoju zakonsku obavezu u odnosu na premijera, da su mu neki drugi ljudi bliži. To u ljudskoj ravni ne osporavam”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, sve što se radi u prethodnom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala, ne bi moglo da ima te obrise da iza toga ne stoje ozbiljne države.

Najvažnije je, kako je naveo, da se ostvaruju rezultati.

Abazović je kazao da doskorašnji direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević nije uhapšen.

Prema riječima Abazovića, to je bio dio medijske kampanje u kojoj su učestvovale neke strukture koje su dio vlasti.

“On je dao izjavu. Da li će nešto pokazati istraga, ne znam da li će. Vrijeme će da pokaže”, dodao je Abazović.

On je rekao da se sada pominje samo bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i zaboravlja da se u nekadašnjoj strukturi tužilaštva nalazio i Ivica Stanković.

“Ima drugi čovjek koji se ne pominje, a bio je na čelu tužilaštva, jako blizak jednoj političkoj opciji, Stanković. Ne optužujem ništa, samo hoću da kažem da se ovo moglo suzbijati i ranije. To što sam rekao u Tužilaštvu, odnosi se na jednog od ove dvojice”, naveo je Abazović.

Abazović je rekao “da će možda i dalje biti nekih krađa, incidenata, kao i u svakoj zemlji svijeta”.

“Ali teško da, jedino ako se DPS revitalizuje u potpunosti, stvari možemo da vratimo na staro”, kazao je Abazović.

On je poručio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora biti neselektivna.

Abazović je rekao da misli da će Crna Gora uspjeti da se izbori “sa svim ovim nedaćama”.

On je ocijenio da Crnu Goru čeka veća politička stabilnost i ukupni napredak nakon završetka predsjedničkih izbora.

“Kada budemo dobili novog predsjednika, koji neće stopirati imenovanje ambasadora, koji će promijeniti malo odnos i prema parlamentu i Vladi, mislim da onda možemo da idemo ka većoj političkoj stabilnosti”, kazao je Abazović.

On je rekao da to nije predaleko.

“Formalno to bi moglo da bude na proljeće, ali mislim ako budemo složni da može biti znatno ranije”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, jako je važno da se došli do toga da je vladavina prava najveći prioritet u političkom narativu, svih političkih subjekata, bez obzira na razlike.

Abazović je rekao da aktivnosti na suzbijanju šverca cigareta počinju odmah nakon njegovog stupanja na dužnost potpredsjednika Vlade zaduženog za sektor bezbjednosti, u decembru 2020. godine.

Poslanik DPS-a Predrag Bošković naveo je da nije čuo ništa novo u odnosu na ono što je Abazović već saopštavao u medijima.

On je kazao da je Abazović danas bio koliko-toliko korektniji i tiši i da se držao zadate teme.

“Međutim, ja ne bih bio ja kad ne bih prokomentarisao nešto što smo čuli. Abazoviću, na niske ste grane spali kad ste sliku iz 1996. godine prikazali kao krunski dokaz vezanosti Đukanovića sa škaljarskim klanom”, rekao je Bošković.

Taj klan je, kako je naveo, nastao 2014. godine.

“Te osobe koje ste pokazali, ne znam ni jesu li svi bili punoljetni, a da li su se bavili kriminalnim aktivnostima tada, evo gospodin Knežević bi nam mogao dati kompletan dosije o njima. Ako ste na ovu sliku spali, ne znam šta da kažem”, kazao je Bošković.

On je rekao da zabrinjava što je Abazović smijenio kompletan menadžment ANB-a nakon otkrivanja dvije afere.

Bošković je naveo da se samo iz tog postupka dovodi u sumnju dobronamjernost Abazovića.

On je kazao da računa da su do Abazovića doprle izjave visokog predstvanika EU Miroslava Lajčaka, američke i britanske ambasadorke na potez da na elektronskoj sjednici, bez obrazloženja, smijeni Kenteru.

Bošković je rekao da nijedna zapljena cigareta u Slobodnoj zoni nije izvršena na način što su zaplijenjene cigarete koje su nelegalno transportovane, već potpuno legalno, jer da je drugačije vjerovatno bi neko bio uhapšen zbog toga.

“Takođe se moglo pročitati u medijima, a i u informacijama ljudi iz bezbjendnosnog sektora koji se bave ovim pitanjima, da je i spaljivanje od 21. juna ove godine u visokim pećima obavljeno na isti način kao i ovo krajem septembra, početkom oktobra. I ta akcija je odrađena na isti način kao što je ova sad”, naveo je Bošković.

To su, kako je kazao, činjenice koje su se pojavile u javnosti i koje govore da postoji dosta stvari koje se moraju objasniti.

To, kako je naveo Bošković, pokazuje i akcija SDT-a, na bazi informacija koje su im obezbijedili ANB i Uprava policije.

“Možete Abazoviću koliko god hoćete da me u javnosti targetirate, ali me nećete ućutkati da pričam sve ono što mislim da je ispravno”, kazao je Bošković.

On je poručio Abazoviću “da treba da isključi emocije” i da odgovor.

“Zašto je član Predsjedništva vaše partije, koji je bio direktor Uprave prihoda i carina, privođen u ovom slučaju, da li postoji sprega između njega i ovoga što se radilo”, naveo je Bošković.

On je upitao Abazovića na koji način objašnjava činjenicu da kompletna javnost saopštava da nijesu u pitanju švercovane, već legalne cigare:

Bošković je kazao da Abazovića nijednom riječi nije optužio, niti bi.

Poslanik Demokratskog dronta (DF) Andrija Mandić rekao je da je pažljivo slušao sve što je rekao Abazović.

“Ali moram da podsjetim crnogorsku javnost da je opozicija punih 15 ili 20 godina pričala ovu priču, a DF otišao i mnogo dalje. Danas, kada slušate Abazovića, mnogim ljudima djeluje kao da je otkriveno nešto novo, ali ovo javnost zna dugi niz godina”, kazao je Mandić.

On je rekao da premijer, sa moći kojom raspolaže i svim službama koje mu stoje na raspolaganju, treba da ode korak dalje.

“Čitava Crna Gora vidi kamione koji voze cigarete, vidi narkotike koji prelivaju na sve strane. Da li je premijer tužilaštvu dostavio valjane dokaze da se ova priča otvori prvi put na valjan način i da se završi”, naveo je Mandić.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović rekao je da pozdravlja odluku Abazovića da izađe sa iskrenom i tačnom pričom o svemu onome što se dešava kada je u pitanju šverc cigareta u Crnoj Gori.

“Znao sam da će biti velikih problema za onoga ko krene u obračun sa ovom mafijom. Apelujem i na vas, Abazoviću i na službe bezbjednosti, da se ovo dovede do kraja”, naveo je Ivanović.

Poslanik Socijaldemokrata Ivan Brajović rekao je “da će nas i ova priča uvjeriti u to da su neophodni vanredni izbori”.

“Ne interesuju me pikanterije, ali me vrlo interesuju činjenice na kojima zasnivate ovo o čemu ste govorili. Nadam se da ste svoja saznanja dali nadležnim institucijama”, rekao je Brajović, obraćajući se Abazoviću.

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović rekao je da misli da su oni koji su pobijedili na izborima 30. avgusta 2020. godine saglasni “da je je prethodni režim, koji je decenijama upravljao Crnom Gorom, bio pokrovitelj kriminalnih aktivnosti”.

On je kazao da neki potezi Abazoviću jednostavno nemaju uporište u logici.

“Ukoliko ste sve to znali i ako se dešavalo u kontinuitetu, zašto ste odlučili da s djelovima tog režima odete u koaliciju i napravite novu vlast”, pitao je Krapović .

On je ponovio da mu to nije logično.

“Zbog čega bi neko ko ima ta saznanja odlučio da u Vladu predloži ministre koje danas teško optužuje za najteža krivična djela. Danas optužujete Đukanovića, a prije samo nekoliko mjeseci ste primili mandat od njega, sjedjeli ste s njim i s Kenterom i dogovarali koaliciju”, naveo je Krapović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da svi znaju da se posljednjih 30 godina u Crnoj Gori odvija “tranzit cigareta”.

“Nije bila tajna u Crnoj Gori da je to bio državni posao”, kazao je Konatar.

Kako je naveo, svaki izvještaj Evropske komisije (EK) do 2020. godine naglašavao je nedostatak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Od te godine, kako je kazao Konatar, svaki izvještaj EK apostrofira i pozdravlja napredak u toj borbi.

Prema riječima Konatara, da bi se državni organi efikasno borili protiv kriminala i korupcije, potrebna je politička volja.

“Šta je politička volja bila proteklih 30 godina, a šta protekle dvije”, upitao je Konatar.

On je rekao da politički predstavnici onih koji su za osam godina ostvarili pet puta gori rezultat u borbi protiv šverca cigareta i sedam puta gori rezultat u borbi protiv šverca narkotika, pokušavaju sada da optuže one koji su ostvarili najbolje rezultate u toj borbi.

Konatar je dodao da su građanima stvari jasne.

“Možemo da opet budimo imperijalnu Rusiju, veliku Srbiju, veliku Albaniju, ali građani Crne Gore više ne žele da se pecaju na te teme. Igra zamjene teza sigurno neće proći”, kazao je Konatar.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić rekao je “da se nalazimo se u kontekstu koji traži brze i čiste odgovore”.

“Nemojte da nekoga od nas ponese vjera da će bilo

kojom bukom, hajkom, bilo kojim potezom uspjeti da izbjegne činjenično utvrđivanje stvari”, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, ukupna političko-bezbjednosna situacija je nikad oštrija.

“Odmjerenost i preciznost će nam svima koristiti”, istakao je Krivokapić.

On je rekao da su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti države najteža krivična djela, u svakoj zemlji.

“Organizovani kriminal dođe poslije toga. Zato su velika Rusija i velika Srbija i pomoć tim projektima – veća krivična djela od organizovanog kriminala”, naveo je Krivokapić.

Poslanik Demosa Miodrag Lekić kazao je da se tema međunarodnog zloupotrebljava za konfrontacije, podmetanja, u stilu koji nije ni suptilan.

On je rekao da je neshvatljivo da se tema obavještajnog karaktera, poput ove u vezi sa švercom cigareta i špijunažom, sada prebacuje na diferencijaciju “ko je za ovoga, a ko je za onoga”.

“Moleraj politički su napravili neki međunarodni prolazinici. Da li smo svjesni istorije Crne Gore, ovoga nikada nije bilo, vratimo se principima demokratije i preuzmimo odgovornost”, poručio je Lekić.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić rekao je da se godinama ukazivalo na to da se preko Luke Bar odvija šverc cigareta.

“SDT-u i VDT-u upućujem punu podršku”, naveo je Mustafić.

On je poručio da nije potrebna politizacija ove priče.

Nastavak sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu biće naknadno utvrđen.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao je da je zamolio sekretarku da uspostavi kontakt sa Konjevićem i da zatraži da on sjutra veče bude u Podgorici, kako bi u petak nastavili sa sjednicom.

