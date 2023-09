Abazović: Ne vezivati dane opština za vjerske događaje

Podgorica, (MINA) – Vlada nije dobila odluku Skupštine opštine Pljevlja da se crkveni praznik proglasi za Dan opštine, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da bi najbolje bilo da se zadržavaju datumi koji su generalnog karaktera, a ne da se vežu za vjerske događaje.

Abazović je to rekao novinarima nakon saslušanja u Osnovnom suda u Ulcinju, po tužbi koju je protiv njega podnio podgorički biznismen Ranko Ubović.

Odgovarajući na na pitanje da li će Vlada potvrditi odluku Skupštine opštine Pljevlja o promjeni datuma Opštine, Abazović je kazao da Vlada nije dobila tu inicijativu.

„Vlada stoji na pozicijama građanske Crne Gore.

Postoji veliki respekt prema svim datumima koji se mogu vezati za neku vjersku zajednicu, ali je cilj da gradimo građansko društvo. Najbolje bi bilo da se zadržavaju datumi koji su generalnog karaktera, a ne da se vežu za vjerske događaje“, rekao je Abazović.

On je ponovio da treba jačati građanski karakter države, ali i da se sva prava i slobode svih vjernika i ostalih građana moraju poštovati maksimalno.

Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova Gordana Grlića Radmana da je Crna Gora diplomatskom notom priznala da su pripadnici Jugoslovenske narodne armije iz Crne Gore učestvovali u agresiji na Dubrovnik, Abazović je kazao da je to „sraman dio naše istorije i činjenica koju niko ne može da ospori”.

On je kazao da je na aerodromu u Tivtu evidentirana oprema sa Ćilipa, formiran predmet u Osnovnom državom tužilaštvu i da bi volio da se utvrdi ko je „oteo“ tu opremu.

Kada je riječ o mogućnosti povrtaka broda „Jadran“ u Hrvatsku, Abazović je kazao da jedrenjak tada nije „otet“ i da on pripada Crnoj Gori.

„U disoluciji Jugoslavije nešto je moralo i da pripadne državi Crnoj Gori. Ne želimo da brod Jadran bude stvar sporenja. Ako može bilo šta da se uradi da se on upotrijebi u korist svih, tu smo da čujemo predloge. Ali to je naš brod i za nas je tu stavljena tačka“, rekao je Abazović.

Govoreći o današnjem suđenju po tužbi koju je protiv njega podnio Ubović, Abazović je kazao imali korektnu raspravu, i da su obje strane izložile to što su imale.

„Sve što sam do sada rekao ispostavilo se kao istina. Tvrdim da su ovi ljudi na čelu kriminalne piramide. Postoji optužnica za koju se vjerovalo da nikad do nje neće doći. U njoj su sa njima povezana lica i tu nije kraj“, rekao je Abazović.

On je kazao da stoji iza svojih riječi.

„Nastavljamo dalje, biće glavni pretres, sastaćemo se još jednom. Ispričaćemo se lijepo“, rekao je Abazović, dodajući da ni njemu, niti drugoj strani ne odgovara da se rokovi prolongiraju.

On je rekao da posao Osnovnog suda u Ulcinju nije da utvrđuje ko je kriminalac, a ko ne, već da li je kao premijer imao pravo da u javnim nastupima govori u negativnom kontekstu o Uboviću, bivšem policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću, nekadašnjem suvlasniku kompanije Bemax Aleksandru Mijajloviću.

Abazović je kazao da premijer ima pravo da priča i da ne treba da se plaši ljudi koji su vrh kriminalne piramide, i dodao da se u ovom slučaju ne poziva na funkcionalni imunitet koji ima.

On je rekao da ga ne mogu „ućutkati“.

„To što ovi nemaju svog premijera je njihov problem. Možda će ga imati za 15 dana, imali su ga godinama, vjerovatno su dijelili dobitak svi zajedno. Došao sam da pričam istinu i podstičem ljude na pravdu. Ovo je korak unaprijed“, rekao je Abazović.

Na pitanje zašto ne govori o slučaju partijskog kolege Rada Miloševića koji se sumnjiči da je organizator šverca cigareta, Abazović je rekao da neće da govori o tome jer tužilaštvo nije još podiglo optužnicu.

„Neću da dozvolim manipulaciju da je neko ko je u aprilu došao na čelo Uprave prihoda i carina organizator šverca cigareta koji funckioniše 20-30 godina. Nikoga ne branim, niti amnestiram, ali sa ovim ljudima niko ne može da se poredi, računajući i četiri ostala klana“, rekao je Abazović.

On je, komentarišući dešavanja na Kosovu, kazao da treba vidjeti da li je bilo miješanja inostranih aktera, ali da se „vjerovatno desio teroristički akt“.

„Evropska unija je okarakterisala kao terorisitčki akt, oni su sigurno u posjedu više informacija i mi koji pratimo spoljnu politiku EU slažemo se sa njihovim ocjenama“, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da URA nije dobila nikakav zahtjev Pokreta Evropa sad oko pregovora za ulazak u novu vladu.

