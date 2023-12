Društveni sistem da djeci omogući da postignu puni potencijal

Podgorica, (MINA) – Djeci mora biti osigurano da bez ikakvih ograničenja uživaju sva prava, a društveni sistem kreiran tako da im omogući da postignu puni potencijal, poručeno je na sastanku predsjednika Vlade Milojka Spajića i šefa predstavništva UNICEF-a Huana Santandera.

„Ako je dijete u fokusu, teško da možete pogriješiti u odlukama kada kreirate javne politike“, poručio je Spajić.

Iz Vlade su kazali da je tokom sastanka istaknuto da je vraćanje dječjeg dodatka u periodu kada je Spajić bio ministar finansija, jedna od dobrih mjera u smanjivanju dječjeg siromaštva.

To, kako se navodi, potvrđuju podaci Monstata, koji koristi metodologiju Evropske unije za mjerenje broja djece u riziku od siromaštva, da se ovaj broj smanjio sa 33,7 odsto u 2019. na 28.4 odsto u prošloj godini.

Dodaje se da je istaknuta i potreba da se napravi prilagođavanje programa, ali zadrži univerzalnost – da svako dijete prima dodatak.

„Budućnost djece Crne Gore zavisi od toga kako Vlada odluči da investira sredstva iz državnog budžeta“, rekao je Santander.

Tokom ove faze, kako je pojasnio, da bi se podržala jednaka prava za svu djecu, Vlada može da koristi sredstva iz EU Garancije za djecu i postane prva zemlja kandidat za članstvo u EU, koja je na taj način podržala inkluziju najugroženije djece i porodica.

Santander je istakao da će UNICEF podržati Vladu da intenzivira reforme u svim sektorima kako bi se smanjilo siromaštvo djece, iskorijenilo nasilje nad djecom i poboljšao kvalitet obrazovanja, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite za svu djecu i porodice.

Santander i Spajić saglasni su da je borba protiv siromaštva djece jasan politički izbor.

Sandander je naveo da su uspješne politike za smanjivanje siromaštva djece već poznate.

„One uključuju benefite za djecu, pristojne minimalne plate, dobre politike za porodice i obezbjeđivanje besplatnih osnovnih servisa za svaku djevojčicu i svakog dječaka poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite. Ukratko, rješenja postoje“, zaključio je Santander.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS