Drugi krug predsjedničkih izbora bio konkurentan

Podgorica, (MINA) – Drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori bio je konkurentan i kandidati su, kao i u prvom, mogli slobodno da vode kampanju uz poštovanje osnovnih sloboda, ocijenila je međunarodna izborna posmatračka misija.

Na konferenciji za novinare OEBS/ODIHR posmatračke misije, na kojoj je predstavljena izjava o preliminarnim nalazima vezanim za drugi krug predsjedničkih izbora, saopšteno je da, iako je pravni okvir adekvatan za održavanje demokratskih izbora, drugi krug nije pravno regulisan u gotovo svim aspektima.

Međunarodni posmatrači ukazali su da nijesu data važna pojašnjenja o regulisanju finansiranja kampanje i medija, čime se narušava pravna sigurnost.

Ukazano je da oštra retorika kandidata i i pristrasno izvještavanje pojedinih medija o kampanji nijesu doprinijeli informisanosti birača prilikom donošenja izbora.

Šef misije ODIHR-a Tomaš Mesarić rekao je da je glasanje proteklo u generalno mirnoj atmosferi.

Kako je naveo, oba kandidata za predsjednika imali su jednake mogućnosti da dopru do glasača.

Mesarić je kazao da su oba kandidata imala jednak pristup javnim medijima, ali da su lokalni javni emiteri i privatni mediji bili pristrasni u svom izvještavanju.

„Da bi ojačala napredak demokratskog procesa, zemlja mora hitno da radi na svom zakonskom okviru kako bi zatvorila pravne praznine i osigurala transparentnost i odgovornost“, naveo je Mesarić, dodajući da je to jedan od njihovih ključnih nalaza.

On je kazao da su organi za sprovođenje izbora na odgovarajući način upravljali procesom, primjenjujući privremena rješenja o nizu proceduralnih pitanja, koja su riješila neke od zakonodavnih praznina.

„Izborni dan je dobro prošao i sve je bilo dobro vođeno“, naveo je Mesarić.

Šef delegacije Evropskog parlamenta Georgios Kirtsos pohvalio je proevropski duh crnogorskog društva i aspiraciju da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji (EU).

“Demokratski izabrani predstavnici te aspiracije moraju pretočiti u realnost, time što će hitno sprovesti i ubrzati evropsku reformsku agendu, što znamo da nije lako, ali je neophodno”, poručio je Kirtsos.

On je naglasio da je neophodan nacionalni konsenzus među odabranim predstavnicima građana u vezi sa ključnim reformama koje su potrebne, naročito u domenu vladavine prava, borbe protiv korupcije i sveobuhvatne izborne reforme.

“U svjetlu ruske agresije na Ukrajinu, pohvaljujemo to što je Crna Gora solidarna sa stavovima EU, što potvrđuje naše savezništvo u međunarodnoj areni”, naveo je Kirtsos.

On je naglasio da je potrebnio osnažiti zakonodavni izborni okvir.

“Drugo, medijski pejzaž nastavlja da bude polarizovan po političkim linijama, a medijske kuće ostaju vrlo ranjive na interne i eksterne uticaje”, kazao je Kirtsos.

Kako je rekao, izbori u Crnoj Gori su, takođe, predmet diskusija u susjednim zemljama.

Kirtsos je naveo da su zabrinuti zbog prijetnji koje su upućene Centru za monitoring i istraživanje.

“Posmatrači su borci za ljudska prava i neophodno je zaštititi ih”, istakao je Kirtsos.

On je poručio da politička i institucionalna kriza u Crnoj Gori mora biti riješena.

“Lideri političkih partija moraju raditi zajedno kako bi se postarali da evropske aspiracije crnogorskog društva postanu stvarnost”, istakao je Kirtsosm, navodeći da predstojeći parlamentrani izbori mogu snažno doprinijeti tim naporima.

Kako je kazao, visoka izlaznost u drugom krugu izbora i proevropski stavovi oba kandidata znak su da je vrijeme za evropske reforme koje su potrebne zemlji.

On je čestitao novoizabranom predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću.

“Vjerujem da može povesti zemlju putem evropskih integracija. Čestitam i odlazećem predsjedniku jer je priznao poraz na jedan dostojanstveni način”, naveo je Kirtsos.

