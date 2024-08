Dron će snimati kretanje plovila duž obale

Podgorica, (MINA) – Bespilotna letjelica snimaće iz vazduha kretanje plovila duž crnogorske obale, kako bi se sagledalo pravo stanje na moru i uočile nepravilnosti, saopštili su iz Ministarstva pomorstva.

Iz tog Vladinog resora naveli su da su inicirali uspostavljanje još jednog mehanizma kontrole u pomorskom saobraćaju.

“Riječ je o zajedničkoj akciji Ministarstva pomorstva, Uprave policije, Lučkih kapetanija i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, čiji dron se koristi u ovu shvrhu”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da operateri Pomorsko operativnog centra u Dobrim Vodama uz pomoć radara evidentiraju prekoračenje brzine.

“U koordinaciji sa timom koji je na licu mjesta, a uz pomoć plovila i drona identifikuju se počinioci prekršaja, koje dalje procesuira inspektor sigurnosti plovidbe”, navodi se u saopštenju.

Ministar pomorstva Filip Radulović rekao je će kontrolu plovila ove sezone sprovoditi i iz vazduha.

“Prvi put smo danas podigli dron kako bismo sagledali pravo stanje i uočili prestupnike u Bokokotorskom zalivu. Želim da istaknem koliko je ovo važno, posebno u špicu ljetnje turističke sezone kada imamo pojačanu frekvenciju morskog saobraćaja, a u cilju prevencije pomorskih nezgoda”, kazao je Radulović.

On je rekao da će od danas imati vazdušnu patrolu duž cijele obale.

“Inspektori više neće trpjeti pritiske, jer ćemo svakog dana imati dokumentovano ko je kršio pravila i kada. Sa bezbjednošću i sigurnošću plovidbe nema šale. Ovo će biti praksa na čitavom primorju”, naveo je Radulović.

On je istakao da će se ta akcija u kontinuitetu sprovoditi u cilju uvođenja reda u pomorskom saobraćaju.

