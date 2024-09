DPS: Vanredni izbori u Beranama jedino rješenje

Podgorica, (MINA) – Vanredni lokalni izbori jedino su rješenje za političku krizu u Beranama, poručili su iz beranskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali nadležne organe da se uključe u rješavanje institucionalnog haosa u tom gradu.

Iz beranskog DPS-a su kazali da je današnji pokušaj održavanja sjednice lokalnog parlamenta, na kom je trebalo da se skrati mandat tom organu, u potpunosti ogolio namjere i djelovanje pojedinih političkih subjekata u Beranama.

Kako su poručili, predsjednik Skupštine opštine (SO) Berane Milun Rmuš i odbornici Demokrata odgovorni su za institucionalni haos u tom gradu.

“Umjesto održavanja sjednice i skraćenja mandata lokalnom parlamentu i konačnom rješavanju višemjesečne političke krize kojoj svjedočimo, Rmuš je otišao korak dalje – nije se pojavio na sjednici koju je sam sazvao”, navodi se u saopštenju.

Iz beranskog DPS-a su kazali da, kao odgovoran i ozbiljan politički subjekat, neće tumačiti zdravstveno stanje Rmuša, ali su ukazali da je takav splet događaja krajnje sumnjiv.

“Osnovu da sumnjamo da je ovakvo postupanje izrežirano i unaprijed planirano od partijske centrale Demokrata najbolje pokazuje činjenica da, pored Rmuša, u skupštinskoj sali nije bio prisutan nijedan odbornik te partije”, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, danas je konačno trebalo da se razriješi agonija u koju je zapao grad i za to je postojala podrška većine odbornika u lokalnom parlamentu.

“Jedino što je interesovalo predsjedavajućeg i njegovu partiju, jeste da do održavanja ove sjednice ne dođe”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Kako se navodi, ako je neko imao bilo kakve nedoumice, danas su “sve maske pale”.

“Rmuš i odbornici njegove partije su direktni nosioci odgovornosti za neisplaćivanje zarada za zaposlene u lokalnoj samoupravi, preduzećima i ustanovama, neraspisivanje tendera, zastoj svih projekata od važnosti za grad, totalnu institucionalnu blokadu i potpuni haos u koji se Berane danas nalazi”, kazali su iz DPS-a.

Iz te stranke su pozvali sve nadležne institucije da se uključe u rješavanje tog problema i da svi zajedno daju doprinos da dođe do vanrednih lokalnih izbora, koji su, kako smatraju, jedino rješenje.

“Ovaj grad i njegovi građani ničim nijesu zaslužili ovakvo postupanje i namjerno urušavanje”, kazali su iz DPS-a.

Oni su ustakli da je previše vremena izgubljeno, kao i da je Beranama potrebna stabilna i odgovorna vlast čiji stožer će biti DPS.

“Što najbolje potvrđuje ovakvo bezobzirno bježanje pojedinih političkih subjekata od vanrednih lokalnih izbora”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS