DPS: Tužilaštvo nastavlja da žmuri na nezakoniti rad Savjeta RTCG

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se svaka procedura izbora, pa i generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore (RTCG), svodi na vještinu manipulacije i pokušaj zaobilaženja zakona, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da tužilaštvo žmuri na nezakoniti rad Savjeta Javnog servisa.

Iz te partije su rekli da je, već četiri godine, u procedurama izbora najvažnije da neko ostvari politički uticaj tamo gdje ne bi smio da bude prisutan.

“Zato ne čudi da se izbor za prvog čovjeka RTCG sveo na ovo čemu danas svjedočimo – netransparentan proces, pravni brlog u kome se silom, političkom moći i uticajem pokušava nametnuti rješenje za direktora Javnog servisa”, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, pod aktuelnom vlašću, svaka stvar se svodi na izigravanje zakona i logike, pa tako i procedura izbora direktora RTCG.

“Jasno je da je vlast planirala da ovako izgleda ovaj proces, kao što je jasno da su se institucij,e a prije svega tužilaštvo, namjerno pravili da ne vide ono što se mjesecima dešava u Savjetu RTCG, koji je politički postavljen da bude produžena ruka Pokreta Evropa sad i bivšeg Demokratskog fronta”, navodi se u saopštenju

Iz DPS-a su rekli da vjeruju da će biti ispitana sva “nepočinstva i prevare prethodne tri vlade”.

“Vjerujemo da će profesionalno tužilaštvo, kad padom ove vlasti bude uspostavljeno, ispitati sva nepočinstva i prevare kojima su sve tri vlade, od 2020. uništavale i unižavale institucije – od policije do Javnog servisa”, kazali su iz DPS-a.

