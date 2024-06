DPS traži saslušanje Šaranovića i Spajića zbog Brđanina

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) iniciraće kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i premijera Milojka Spajića povodom slučaja Zorana Brđanina u cilju, kako je saopšteno, rasvijetljavanja činjenica u vezi sa pokušajima miješanja politike u sektor bezbjednosti.

Upravni sud je nedavno donio odluku da je Vlada nezakonito razriješila Brđanina dužnosti direktora Uprave policije. To je treća žalba Brađanina koju je usvojio Upravni sud.

Iz DPS su ocijenili da su aktuelna i prethodne dvije vlade sistemski uništile bezbjednosni sektor u državi.

Oni su kazali da političko podešavanje strukture bezbjednosnog sektora, “kroz cirkus koji je režirala vlast tako što je ponavljala nezakonite smjene direktora Uprave policije”, tragična je posljedica toga što državu, kako su naveli, vode neznalice i nesposobni mediokriteti koji imaju loše namjere.

“Iako su Brđanina isti ovi koji su ga smjenjivali, ranije opisivali kao najškolovanijeg policajca dostojnog funkcije direktora policije, ostali su gluvi za naša jasna upozorenja da će presuda biti ista kao i prethodne dvije, i da ne mogu smjenjivati prvog čovjeka policije samo iz političkih motiva”, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, neznaveni vlastodršci, neiskusni u upravljanju složenim sistemima i nesposobni da vode državu, nastavljaju da srljaju u nove greške do potpune razgradnje sistema čija je uloga da štiti građane i državu.

“Da imaju imalo osjećaja za odgovornost, danas bi svi koji su učestvovali u trećoj po redu nelegalnoj smjeni Brđanina, podnijeli ostavke”, navodi se u saopšenju.

Iz DPS-a su rekli da “ipak za njih nema važnijeg cilja nego da što duže zadrže svoje fotelje”.

“Opet ćemo gledati reprizu odluka o nezakonitoj smjeni, v.d. stanju, a trošak ovakvih nezakonitih odluka plaćaće građani”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da su Šaranović, koji je smijenio Brđanina tvrdeći da to čini u skladu sa zakonom, kao i Spajić, koji je suprotno zakonu izabrao novog vršioca dužnosti direktora policije, treba da snose odgovornost i podnesu ostavke.

“Ali pošto to neće učiniti, iniciraćemo njihovo kontrolno saslušanje pred matičnim Odborom za bezbjednost i odbranu, kako bismo konačno rasvijetlili sve činjenice u vezi sa pokušajima miješanja politike u sektor bezbjednosti”, kazali su iz DPS-a.

