DPS: Spajić potcjenjuje inteligenciju građana

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić potcjenjuje inteligenciju građana, što će se njemu i njegovoj Vladi 29. septembra vratiti kao bumerang, saopštili su iz podgoričkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su kazali da dinamika, intenzitet i grandioznost Spajićevih obećanja rastu kako se približavaju podgorički izbori.

„Ako premijer nastavi ovim tempom, očekujemo da sljedeće nedjelje pokaže animaciju za metro, tramvaj, robot taxi, da obeća građanima tročasovno radno vrijeme, ili čak da uopše ne rade“, naveli su iz podgoričkog odbora DPS-a.

Prema njihovim riječima, nije fer da se takav bajkoviti život nudi samo građanima Podgorice.

„Neko zlonamjeran bi mogao pomisliti da je zbog izbora“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da očekuju da tako blagostanje premijer obeća i drugim opštinama i da njima namijeni neku od „ovih štancovanih animacija“.

„Na primjer – kako potrošiti onu nepostojeću milijardu eura koju je obećao prije tri godine da će stići u Pljevlja. Da se manemo šale i ironije – ponižavajuće je ovo što Spajić radi građanima u predvečerje podgoričkih izbora“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da Spajić i njegovi ministri svaki dan sprovode funkcionersku kampanju, zloupotrebljavaju državne resurse i obećavaju sve što se zamisliti može.

„Pored toga, najgore je što imamo vlast koja bukvalno ništa nije napravila, ni ciglu postavila, ni esker zakucala, za sve ovo vrijeme, a sad pokušava da poput najgorih šibicara obmane građane“, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da su uvjereni da će se ovo što Spajić radi građanima 29. septembra vratiti njemu i njegovoj vladi kao bumerang, koji će ih sve zajedno poslati u političku prošlost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS