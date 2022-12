DPS: Neustavna većina vodi državu ka anarhiji

Podgorica, (MINA) – Neustavna parlamentarna većina namjerava da državu uvede u anarhiju, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali građane da dostojanstveno, i odlučno stanu u zaštitu ustavnog poretka.

Iz DPS-a su kazali da je nakon današnjeg sastanka šefova klubova poslanika u Skupštini jasno je da neustavna većina namjerava da istraje u rušenju ustavnog poretka i da u potpunosti blokira evropski put Crne Gore.

Oni su podsjetili da su i ranije saopštili da neće učestvovati u izboru sudija Ustavnog suda, u kojem neustavna parlamentarna većina pokušava jednostrano, preglasavanjem da nametne kandidate za sudije.

Iz DPS-a su kazali da su ipak, imajući u vidu dubinu institucionalne krize, pokazali spremnost da glasaju za jednog kandidata ukoliko parlamentarna većina povuče Zakon o predsjedniku, i ako se odredi termin održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

“Kako ova dva preduslova nijesu ispunjena, a uz to neustavna većina otišla je i korak dalje i donijela odluku da se prvo glasa o sudijama Ustavnog suda, a ne o Zakonu o predsjedniku, kako je bilo saopšteno iz kabineta predsjednice Skupštine Danijele Đurović, DSP je odlučila da na sjutrašnjoj sjednici ne glasa ni za jednog sudiju Ustavnog suda”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS su podsjetili da je i Venecijanska komisija ove nedjelje iskazala svoj stav i mišljenje da bi ponovno izglasavanje Zakona o predsjedniku predstavljalo rušenje ustavnog poretka i udar na temelje države.

“Na ovaj način, neustavna većina ozbijno ugrožava dalji nastavak evropskog puta Crne Gore i državu vodi ka anarhiji”, naveli su iz te partije.

Kakos u istakli, Crna Gore se nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi, koju je prouzrokovala neustavna parlamentarna većina, a kao jedini izlazak iz nje nameće što hitnije održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

“Ovom prilikom pozivamo građane da masovnim odazivom sjutra iskažu svoj stav povodom namjere neustavne parlamentarne većine da državu uvede u anarhiju, i da dostojanstveno, civilizovano ali i odlučno stanu u zaštitu ustavnog poretka”, navodi se u saopšenju DPS-a.

