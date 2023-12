DPS: Neposredni partijski izbori 28. januara

Podgorica, (MINA) – Izbori, na kojima će se birati predsjednik i potpredsjednici Demokratske partije socijalista (DPS), biće održani 28. januara, odlučilo je Predsjedništvo stranke.

Predsjedništvo DPS-a usvojilo je na današnoj sjednici predlog Odluke o pravilima, kriterijumima i načinu sprovođenja neposrednih izbora koji će dostaviti Glavnom odboru na odlučivanje.

„Odlukom je definisano da termin održavanja izbora, na kojima će se birati predsjednik i potpredsjednici partije, bude 28. januar naredne godine“, saopšteno je iz DPS-a.

Na sjednici je, navodi se, konstatovano zadovoljstvo što DPS nastavlja da uvodi nove standarde na političkoj sceni Crne Gore.

„Budući da će po prvi put svi članovi neke političke partije imati pravo glasa i učestvovati na ovakav način u izboru partijskog rukovodstva“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sjednici je konstatovano da je potrebno nastaviti sa obnovom partije i na lokalnom nivou, te je, shodno odluci, predviđeno da se neposredni partijski izbori na lokalnom nivou održe na proljeće naredne godine.

„Nakon završenih izbora uslijediće i organizacija Kongresa čime će DPS dobiti i novi sastav Glavnog odbora i time zaokružiti reformski proces započet na prethodnom, vanrednom 9. Kongresu“, zaključuje se u saopštenju.

