DPS: Formirati tim na državnom nivou za upravljanje kriznom situacijom

Podgorica, (MINA) – Nebrigom lokalne vlasti u Nikšiću u mjesnoj zajednici Bogetići desila se sanitarna i zdravstvena katastrofa, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali na formiranje tima na državnom nivou koji će upravljati kriznom situacijom.

Eutanazirane životinje, koje su bile zakopane u nikšićkoj Župi, nakon revolta mještana, prebačene su u Bogetiće, čemu su se usprotivili i tamošnji mještani.

Iz DPS-a su kazali da se nebrigom lokalne vlasti u Nikšiću u mjesnoj zajednici Bogetići desila sanitarna i zdravstvena katastrofa.

“Ovakav neodgovoran postupak lokalne samouprave predvođene predsjednikom opštine Markom Kovaćevićem, otvorio je put potencijalnom širenju zaraze i ugrožavanju zdravlja i života stanovnika”, kaže se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da je skandalozno da se u ovim okolnostima premijer i nadležni ministri iz Vlade ne oglašavaju, “već su se i sakrili iz straha da ne okrnje rejting svojih partija pred izbore, temom koja je nepopularna”.

“Gdje je ministar poljoprivrede Joković, gdje je ministar zdravlja, gdje je ministar ekologije, u krajnjem, gdje je Milojko Spajić?”, upitali su iz DPS-a.

Oni, kako su kazali iz DPS-a, građanima treba da objasne kako se tretira epidemija među životinjama, i da li je bezbjedna upotreba nepasterizovanih produkata od mlijeka, uostalom to ih pita i Udruženje stočara.

“DPS traži da se resorni ministri obrate javnosti i predoče sve okolnosti koje prate ovaj problem, prije svega kako kontrolišu situaciju i šta rade u cilju prevencije širenja zaraze, kako se identifikuju proizvodi koji su završili na tržištu a dobiveni su od životinja kojima je kasnije otkrivena zaraza, da li su bezbjedni za upotrebu itd”, navodi se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da je neodgovorno i neozbiljno da kriznom situacijom u Nikšiću upravlja Kovačević.

“Koji se prevashodno bavi pronalaženjem izgovora, zato tražimo da Vlada formira tim koji će uključiti i iskoristiti državne kapacitete i obavijestiti javnost o svim detaljima prevencija širenja zaraze”, rekli su iz DPS-a.

