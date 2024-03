DPS: Državna politika postala i formalno antievropska

Podgorica, (MINA) – Glasanjem protiv preporuke da Kosovo bude primljeno u Savjet Evrope, državna politika postala je i formalno antievropska, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz DPS-a su rekli da je šefica crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) Maja Vukićević danas na Komitetu za politička pitanja i demokratiju PSSE glasala po instrukcijama lidera Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića, a ne prema onome što je strateška orijentacija Crne Gore.

„Današnje svrstavanje Crne Gore na suprotnu stranu od svih ostalih evropskih država, na glasanju o pitanju članstva Kosova u SE, pokazuje da je državna politika i formalno postala antievropska“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali “da se državno rukovodstvo predvođeno Milojkom Spajićem, ucijenjeno podrškom Kneževićeve i stranke Andrije Mandića, ne usuđuje da reaguje ni na jedan potez te dvojice, kojim se veoma tendenciozno Crna Gora opstruira u procesu evropskih integracija“.

Kako su naveli, politika koju prema članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) imaju lideri bivšeg Demokratskog fronta ista je kao ona koju je saopštio ruski ambasador u Crnoj Gori, kada je zaprijetio da će se Rusija konfrontirati sa državama Zapadnog Balkana, ako postanu članice EU.

„Današnje glasanje predstavnice Crne Gore i odsustvo bilo kakve reakcije Vlade i ostalih političkih subjekata koji su u koaliciji sa DNP-om jasno pokazuje da parlamentarna većina ima jedan jedini strateški cilj, a to je da se što duže zadrži na vlasti, po svaku cijenu, pa i onu da Crna Gora nikad ne postane članica EU“, kaže se u saopštenju.

