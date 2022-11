DPS: DF u potpunosti preuzeo komandu nad neustavnom većinom

Podgorica, (MINA) – Inicijativa kojom se želi utvrditi da li je predsjednik države Milo Đukanović povrijedio Ustav, još jednom je pokazala da je Demokratski front (DF) u potpunosti preuzeo komandu nad neustavnom većinom, saopštio je Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine podnijeli su danas Skupštini Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Đukanović povrijedio Ustav.

“Inicijativa koju je predala neustavna parlamentarna većina, kojom se želi utvrditi da li je predsjednik države povrijedio Ustav, još jednom je pokazala da je proruski DF u potpunosti preuzeo rukovođenje drugim polom političke scene”, kaže se u saopštenju Kluba poslanika DPS-a.

Iz Kluba poslanika te stranke rekli su da je inicijativa pokazala da partije koju su sebe zvale građanskim više i ne glume da imaju bilo kakvu mogućnost da se odupru malignom uticaju DF-a.

Prema njihovim riječima, DF time nastavlja da vodi proces rušenja Ustava, dok ga ostali partneri iz parlamentarne većine zdušno prate i podržavaju.

“Taj radioaktivni savez je već odavno izgubio kompas podnošenjem sličnih inicijativa koje služe za jednokratnu upotrebu, pa se, kao i mnogo puta do sada, potvrdilo da neustavna većina program ili bilo kakav plan nema, već da je jedini imenitelj mržnja prema DPS-u”, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a naveli su da je već pune dvije godine Crna Gora talac takve rušilačke politike, koja je produkt mržnje i ekstremnog naboja koji nosioci vlasti emituju prema svakom ko se suprotstavi njihovim namjerama.

“Nema nikakve dileme da će taj savez nastaviti da se kotrlja ka potpunoj destrukciji i urušavanju sistema, te da se ogolila sva suština politike tih političkih subjekata”, kaže se u saopštenju.

Oni rekli su da, ipak, građani to neće nijemo posmatrati, i da su već pokazali šta misle o takvoj politici.

“Zbog toga je i prisutan strah od parlamentarnih izbora jer su svjesni kakva ih poruka od biračke javnosti očekuje”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS