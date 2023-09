DPS: Demokrate pokazale svoje pravo lice

Podgorca, (MINA) – Glasanjem da se dan oslobođenja Pljevalja od fašističke okupacije ne slavi više kao Dan opštine, Demokrate su pokazale pravo lice i ogolili činjenicu da njima borba protiv fašističkog terora nije temeljna vrijednost, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz Medija centra DPS-a kazali su da je glasanje u Pljevljima pokazalo “ko su i šta su Demokrate” i da će “svaki njihov pokušaj da relativizuju sluganstvo velikosrpskoj nacionalističkoj ideologiji, nakon ovog glasanja, teško proći“.

„Glasanjem da se dan oslobođenja Pljevalja od fašističke okupacije ne slavi više kao Dan opštine, i da građani te multietničke i multivjerske sredine treba da obilježavaju pravoslavni praznik Svetu Petku kao Dan Pljevalja, Bečićeve Demokrate su pokazale svoje pravo lice“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su Demokrate ogolile „činjenicu” da njima borba protiv fašističkog terora, koja je omogućila stvaranje savremenog svijeta, nije temeljna vrijednost.

Iz DPS-a su naveli da su Demokrate pokazale da su spremne da naruše vjerski i etnički sklad da bi, kako su kazali iz DPS-a, služili velikosrpskoj ideologiji, trčeći u isto vrijeme da ispune zahtjeve Demokratskog fronta (DF) i njihovih nalogodavaca.

„Zato ne čudi da Demokrate ćute i sakrivaju se kad njihov funkcioner i odbornički kandidat te partije na lokalnim izborima u Šavniku, Milenko Božović, huška na rat u susjednoj državi i stavlja sebe na raspolaganje “srpskoj vojsci” u “odbrani Kosova”“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nema reakcije centrale stranke na opasne nacionalističke ispade njenog funkcionera i da „Demokrate ćute i po običaju čekaju da prođe“.

„Stranka koja sebe lažno predstavlja kao zastupnika progresivnih, cilvilizacijskih ideja, mnogo puta je pokazala da je puki sljedbenik Andrije Mandića i politike DF-a“, rekli su iz DPS-a.

Kako su naveli iz te partije, iako se „često lažno predstavljaju kao zastupnici zapadnih vrijednosti“, Demokrate javnost pamti kao protivnike učlanjenja Crne Gore u NATO.

Iz DPS-a su rekli da je još 2014. godine lider Demokrata Aleksa Bečić jasno saopštio da bi na eventualnom referendumu o pristupu Crne Gore u NATO savez glasao protiv.

„Njegov predsjednik Opštinskog odbora Herceg Novi, ujedno i predsjednik te opštine, 2017. godine izričito je poručio da je “bio protiv NATO i da će biti protiv NATO”“, kaže se u saopštenju.

