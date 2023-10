DPS danas kreće u zvaničnu kampanju bojkota popisa

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) danas će krenuti u zvaničnu kampanju bojkota predstojećeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori, saopštili su iz te stranke.

Iz DPS-a su ocijenili da je cilj popisa prevara građana Crne Gore uz unaprijed pripremljene rezultate.

„Danas krećemo u zvaničnu kampanju bojkota predstojećeg popisa, koji ima za cilj prevaru građana uz unaprijed pripremljene rezultate. Zbog toga – bojkotuj prevaru, spriječi krađu“, naveli su iz DPS-a na društvenoj mreži X.

Glavni odbor te stranke ranije je usvojio odluku o bojkotu popisa.

Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković ranije je kazao da je ta stranka uložila maksimalan napor i pokušala da dođe do zajedničkog dogovora, kako bi bile ispunjene sve obavezne preporuke i uslovi za održavanje popisa.

On je ocijenio da u Crnoj Gori ne postoji društveni konsenzus za održavanje popisa i da crnogorske vlasti ne zanima mišljenje evropskih institucija, Evropskog parlamenta, političkih ni društvenih subjekata, nevladinih organizacija i nacionalnih vijeća.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS