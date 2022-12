Donosioci odluka da razmisle kakvu poruku šalju evroatlantskim partnerima

Podgorica, (MINA) – Donosioci političkih odluka u Crnoj Gori treba pažljivo da razmotre štetnu poruku koju će poslati evroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva.

To su, u zajedničkoj izjavi za medije, poručili specijalni izaslanik premijera Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Lord Stjuart Pič i specijalni predstavnik njemačke savezne vlade za zemlje regiona Manuel Sarazin povodom današnje posjete Crnoj Gori.

Pič i Sarazin su rekli da su došli u Crnu Goru u ključnom trenutku da prenesu važnu poruku da Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka nastavljaju da snažno podržavaju evroatlantsku orijentaciju Crne Gore i njeno nastojanje da se pridruži Evropskoj uniji (EU).

Oni su kazali da su zabrinuti zbog dugotrajne političke krize, blokiranih institucija, sve veće polarizacije društva u Crnoj Gori i vidljive nemoći donosilaca političkih odluka da pronađu izlaz iz ove krize.

„U ovim geopolitički i ekonomski izazovnim vremenima, Crnoj Gori, kao našem NATO partneru, potrebne su funkcionalna vlada i jake institucije“, istakli su Pič i Sarazin.

Oni smatraju da je Skupština odgovorna za hitno obnavljanje funkcionalnosti Ustavnog suda izborom nedostajućih sudija, ne samo u mjeri potrebnoj da bi se postigao kvorum, već i da bi se obezbijedilo efikasno odlučivanje.

To će, kako su kazali, zahtijevati proces potpunih i transparentnih konsultacija, i fokus na stavljanje nacionalnog interesa iznad partijske politike.

„Vjerujemo da bi najbolje sredstvo da se prevaziđe trenutni politički ćorsokak i da se budućnost Crne Gore ponovo stavi u ruke njenog naroda bili parlamentarni izbori, koje bi trebalo održati što je prije moguće, a nakon što Ustavni sud ponovo počne sa radom“, naveli su Pič i Sarazin u zajedničkoj izjavi.

Oni su podsjetili da je Venecijanska komisija izrazila jasno mišljenje o nacrtu Zakona o izmjeni ustavnih ovlašćenja predsjednika, uz preporuku da se on ne usvaja.

Pič i Sarazin su kazali da je, uzimajući u obzir da Vlada Crne Gore pristupanje EU i implementaciju vladavine prava smatra pitanjem visokog prioriteta, veoma zabrinjavajuće što je zakon usvojen bez dužnog razmatranja tog savjeta.

„Snažno preporučujemo donosiocima političkih odluka da pažljivo razmotre štetnu poruku koju će poslati evroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i, nakon toga, formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva i za koji je Venecijanska komisija savjetovala da se ne primjenjuje“, navodi se u izjavi Piča i Sarazina.

Oni su kazali da su odluke donijete u Skupštini u ponedeljak dodatno pogoršale krizu, kao i da je to veoma zabrinjavajuće i štetno za Crnu Goru i njene građane.

Pič i Sarazin su pozvali zainteresovane da ostave po strani partijsku politiku i lični interes i da se uključe u, kako su naveli, smislen dijalog, po potrebi u četiri oka, kako bi se pronašao neophodan kompromis i prevazišla politička kriza i polarizacija u društvu koja je paralisala državu poslednjih mjeseci.

„Građani Crne Gore i dalje velikom većinom podržavaju pristupanje svoje zemlje EU i zaslužuju vladu koja djeluje u njihovim interesima, ispunjava njihova očekivanja i fokusira se na neophodnu politiku i korake za reformu“, zaključili su Pič i Serazin.

