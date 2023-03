Donirali 11 hiljada vrtićima za informatičku opremu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) donirao je 11 hiljada EUR za kupovinu informatičke opreme za deset vaspitno-obrazovnih ustanova koje pripadaju Javnoj predškolskoj ustanovi (JPU) „Ljubica Popović“.

Iz CGES-a su saopštili da su time obezbijeđeni bolji uslovi za rad vaspitačima i djeci.

Kako su naveli, izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović posjetio je vaspitnu jedinicu „Simba“ u Podgorici i zvanično uručio vrijednu donaciju koju je primila Vesna Nikolić, direktorica JPU „Ljubica Popović“.

Asanović je kazao da CGES kontinurano ulaže u znanje, obrazovanje, sport, zaštitu životne sredine, humanitarne akcije, i da bez izuzetka daje prednost projektima koji promovišu prave vrijednosti.

On je rekao da vjeruju da su donacijom olakšali rad upravo onim ljudima koji se brinu o budućnosti društva, o djeci.

“Nastavili smo ulaganje u vaspitanje i obrazovanje naših najmlađih i neizmjerno sam srećan što je baš ovaj kolektiv bio naš izbor”, naglasio je Asanović.

Nikolić je kazala da od danas počinje era digitalizacije JPU „Ljubica Popović“ i da će sa doniranim novcem u potpunosti biti spremni da odgovore na izazove pred njima.

Ona je naglasila da predškolske ustanove učestvuju u programu Digitalna škola, nastalim u saradnji Ministarstva prosvjete i predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, koji predstavlja riznicu raznovrsnih i kvalitetnih edukativnih sadržaja za djecu, adolescente, njihove roditelje, vaspitače i nastavnike.

„Zahvaljujući donaciji CGES-a, u vidu računara i smart televizora, našim vaspitačima će znatno biti olakšan proces uvođenja i upoznavanja djece sa digitalnim svijetom na pravi način, u skladu sa ciljevima vaspitanja i obrazovanja predškolske djece“ , istakla je Nikolić.

Iz CGES-a su kazali da je vrijedna donacija prvi korak ka digitalizaciji predškolskih ustanova i da je posebno značajno da društvena zajednica prepozna važnost izazova sa kojima se suočavaju obrazovne ustanove u Crnoj Gori.

“Pružanjem podrške u dijelu nedostajuće opreme unapređuje se cjelokupan obrazovni sistem i podstiče razvoj servisa koji olakšavaju edukaciju, komunikaciju i saradnju”, navodi se u saopštenju.

