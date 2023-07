Dom zdravlja: U četvrtak radionica o benefitima dojenja

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja (DZ) Podgorica organizovaće u četvrtak, povodom Svjetske nedjelje dojenja, radionicu o benefitima dojenja, pravilnim položajima i uticaju tog prirodnog procesa na zdravlje majke i bebe.

Kako su kazali iz DZ-a, Svjetska nedjelja dojenja se svake godine obilježava od 1. do 7. avgusta i predstavlja globalnu inicijativu čiji je cilj da se podigne svijest javnosti o značaju dojenja za zdravlje majke i bebe.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da dojenje svakom djetetu pruža najbolji mogući početak života, ali da, iako je dojenje prirodan proces, to nije uvek lako.

“Majkama je potrebna podrška porodice, zdravstvenih radnika i zajednice u cjelini”, ističe se u saopštenju.

Iz podgoričkog DZ-a su kazali da će u četvrtak organizovati radionicu na kojoj će trudnice, porodilje i majke koje su nedavno to postale, kao i njihovi partneri, imati priliku da čuju najvažnije informacije o benefitima dojenja, pravilnim položajima i uticaju dojenja na zdravlje majke i bebe.

Nakon predavanja, kako se navodi, učesnici će imati priliku da dobiju odgovore na postavljena pitanja u vezi sa temom.

Radionica će biti održana u sali Centra za edukaciju i naučno istraživačku djelatnost ustanove u zadravstvenom objektu Stara Varoš, na Pobrežju, sa početkom u deset sati.

