Dogovoreno zatvaranje deponije Mislov do

Podgorica, (MINA) – Deponija Mislov do u Nikšiću biće zatvorena, dogovoreno je na sastanku ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera Damjana Ćulafića sa predstavnicima nikšićke Opštine.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Ćulafić posjetio opštinu Nikšić i održao radni sastanak sa predsjednicima opštine i Skupštine opštine, Markom Kovačevićem i Nemanjom Vukovićem.

Na sastanku se, kako su kazali iz tog resora, razgovaralo o ekološkoj slici Nikšića, deponiji Mislov do, budućim projektima i unapređenju saradnje Ministarstva i lokalne samouprave.

“Sagovornici su se dogovorili da zajednički preduzmu preostale korake u pravcu zatvaranja deponije Mislov do, kao i da Opština Nikšić privremeno odlaže otpad na podgoričku deponiju Livade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku bilo riječi i o planiranju izgradnje transfer stanice i stvaranju uslova za izgradnju centra za upravljanje otpadom.

Ćulafić je istakao da Ministarstvo integralno posmatra rješavanje problema otpada za cijelu Crnu Goru.

“Naglasio je viziju uspostavljanja četiri regionalna centra za upravljanje otpadom, pri čemu će biti obezbijeđena regionalna pokrivenost za komunalni otpad i predviđen prostor za upravljanje drugim vrstama čvrstog otpada, u skladu sa specifičnostima lokalne privrede i međuopštinske saradnje”, kaže se u saopštenju.

Ćulafić je, govoreći o dugogodišnjem problemu deponije Mislov do, ocijenio da je to državno, a ne samo lokalno pitanje, kao i da je neophodno preduzeti sve korake u cilju zatvaranja deponije.

“Volja resora na čijem sam čelu je da se Nikšiću pomogne, kako bi taj grad opet bio prepoznatljiv, a svi njegovi potencijali nesmetano korišćeni,” poručio je Ćulafić.

On je naglasio da će Ministarstvo podržati svaku lokalnu samoupravu u njihovim naporima za unapređenje ekološke slike.

Ćulafić je istakao da je za saradnju u izgradnji kapitalnih projekata, poput regionalnog centra, nužan preduslov uredna projektna i tehnička dokumentacija.

“Apelujem na lokalne samouprave da, u okviru svojih mogućnosti, što efikasnije nastave rad na sličnim poslovima, kako bi Ministarstvu otvorili put za produktivniju podršku”, naveo je Ćulafić.

Kovačević je istakao da se nova lokalna uprava već od prvog dana mandata uhvatila u koštac sa dugogodišnjim i naslijeđenim problemom deponije Mislov do.

Do sada su, kako je saopšteno, sanirana dva platoa, a uskoro počinje sanacija trećeg, s ciljem da se deponija zatvori.

Kovačević je kazao da je prethodnih dana izbio požar na toj lokaciji, koji će, kako je naveo, biti brzo ugašen.

On je rekao da Tužilaštvo radi na rasvjetljavanju tog slučaja, budući da se sumnja da je uzrok požara ljudski faktor.

“Proces sanacije nije ugrožen zbog tog požara, što nas posebno raduje. Posebno tretiramo problem deponije, a posebno sagledavamo tretiranje otpada na teritoriji opštine Nikšić u budućnosti”, kazao je Kovačević.

On je dodao da pokušavaju postupno da riješe ta dva problema.

Vuković je naglasio da je zatvaranje deponije Mislov do jedan od strateških ciljeva Opštine Nikšić na polju ekologije.

On je naveo da je veoma zadovoljan što se došlo nadomak tog cilja.

Vuković je, kako se navodi, istakao kontinuirane napore Opštine da pronađe konačno i održivo rješenje za tretiranje otpada.

“U tom kontekstu, apostrofirao je neophodnost izgradnje centra za upravljanje otpadom”, kaže se u saopštenju.

Vuković je podsjetio da je Svjetska banka finansirala šest preliminarnih studija za izgradnju tog centra, koji je prostornim planom predviđen u Željezari.

On je ocijenio da je to najkraći i najbolji put ka unapređenju ekološke slike grada.

Državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog i razvoja sjevera Nenad Vitomirović kazao je da će Planom o upravljanju otpadom, koji je u postupku revizije, biti riješen način upravljanja otpadom u narednom periodu, a sve u skladu sa Zakonom.

“Takođe je istakao punu podršku Ministarstva lokalnim samoupravama”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su, nakon sastanka, sagovornici obišli lokaciju Mislov do.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS