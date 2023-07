Događaji organizovani povodom Dana državnosti protekli u najboljem redu

Podgorica, (MINA) – Javni događaji, koje je u protekla četiri dana obezbjeđivala policija, protekli su u najboljem redu i bez problema, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Uprava policije planirala i na profesionalna način realizovala obezbjeđenje više desetina javnih okupljanja i priredbi u crnogorskim gradovima, povodom obilježavanja Dana državnosti.

Iz policije su kazali da su te aktivnosti, čijoj realizaciji je prethodilo detaljno planiranje, sprovedene uz povećano angažovanje njihovih službenika iz svih operativnih struktura Uprave policije.

„Svakako, posebnu zahvalnost dugujemo i našim sugrađanima koji su svih ovih dana, svojim prisustvom i odnosom, značajno doprinijeli da sve manifestacije i događaji proteknu u najboljem redu“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su sigurni da će Uprava policije, na zadovoljstvo građana i turista koji će boraviti u Crnoj Gori, i u narednom periodu odgovornim i profesionalnim postupanjem doprinijeti da se svi osjećaju prijatno i bezbjedno.

