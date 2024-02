Dodik dostavio sporazum o specijalnim odnosima sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Republika Srpska (RS) ima pravo na specijalne odnose sa susjedima i želi da uspostavi sporazum sa Crnom Gorom, kazao je predsjednik tog bosanskohercegovačkog entiteta Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

Dodik je, na konferenciji za novinare, kazao da je Mandiću dostavio predlog sporazuma o specijalnim vezama i da smatra da ne postoji razlog da ga Crna Gora ne prihvati.

„Sporazum je dostavljen je predsjedniku Mandiću. To nije ništa protiv Bosne i Hercegovine, već je ovo sporazum u oblastima ekonomije, sporta obrazovanja, kulture“, pojasnio je Dodik.

On je rekao da će nekima u Sarajevu to smetati.

“Nekima u Sarajevu će to smetati, ali je to legalno. Crna Gora je trebalo to ranije da uradi“, kazao je Dodik.

Mandić je kazao da posjeta Dodika Crnoj Gori nema veze sa obilježvanjem godišnjice zločina u Štrpcima.

Mandić je istakao da nijesu ni znali da se datum posjete poklapa sa obilježavanjem godišnjice tog zločina. „Svaki zločin osuđujemo, posebno u Štrpcima, to je jedan od najodvratnijih zločina“, rekao je Mandić.

Dodik je rekao da vjeruje da će svi počinioci zločina u Štrpcima biti privedeni pravdi.

„Nijesam imao namjeru da ikoga isprovociram. Mene zabavlja prilika da ljudi iskažu svoj stav, to je dokaz demokratičnosti, ali sam ja imao problem da im na galamu i uvrede odgovorim“, rekao je Dodik.

Upitan zašto se nije sastao sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, Dodik je kazao da ima pravo na svoje stavove, ali da nema pravo da bilo šta izbjegne što može biti na korist Crnoj Gori i RS.

“Nijesam komunicirao sa Milatovićem i Spajićem, ako dođe do interesa da se sastanemo ja neću izbjegavati”, rekao je Dodik.

