Djelimična izmjena režima rada sudova zbog rekonstrukcije zgrade

Podgorica, (MINA) – Na zgradi u kojoj su sjedišta Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici počela je rekonstrukcija krova i fasade, zbog čega će djelimično biti izmijenjen režim rada sudova.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da će pisarnice tog i Višeg suda u Podgorici raditi u redovnom i planiranom obimu.

Kako su rekli, sjednice Vrhovnog suda i suđenja Višeg suda u Podgorici takođe će se održavati redovno.

„S obzirom na to da će se najveći dio rekonstrukcije krova obavljati na dijelu zgrade koji koristi Apelacioni sud, kancelarije sudija i službenika, kao i pisarnica tog suda privremeno će, do završetka radova, biti izmještene u ulicu Jovana Tomaševića, u bivšu zgradu Vlade“, kaže se u saopštenju.

Strankama se, kako su naveli iz Vrhovnog suda, preporučuje da podneske dostavljaju elektronskim putem na e-mail: [email protected], a komunikaciju sa pisarnicom obavljaju putem telefona: 067-600-461.

„Takođe, pisarnica Apelacionog suda poštu će primati i na novoj adresi – ulica Jovana Tomaševića, kao i putem Pošte Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se pretresi, rasprave, kao i sjednice vijeća u krivičnim predmetima koje podrazumjevaju prisustvo stranaka, održavati u prostorijama Vrhovnog suda, u maloj sudnici na trećem spratu, o čemu će stranke u konkretnim predmetima biti posebno obavještene.

Iz Vrhovnog suda rekli su da će radovi na rekonstrukciji krova i fasade trajati do šest mjeseci.

Rekonstrukcija je, kako su kazali, dio projekta „Unaprijeđenje efikasnosti sudstva“, kojim su planirane rekonstrukcije i adaptacije i zgrada osnovnih sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i zgradi Osnovnog i Višeg suda u Bijelom Polju.

„Projektom su planirani i radovi koji će osobama sa invaliditetom omogućiti olakšani pristup sudskim zdanjima, ali i unaprijediti energetsku efikasnost zgrada“, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda rekli su da je investitor Uprava za kapitalne projekte, vrijednost radova je oko 3,5 miliona EUR, a novac je obezbijeđen iz IPA fonda Evropske unije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS