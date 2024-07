Dio Budve bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Budve je bez struje usljed kvara na trafostanici (TS) Markovići, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivno sistema (CEDIS).

“Zbog kvara na TS 110/35 kV Budva (Markovići), izvodi prema TS Rozino, dio budvanskog konzuma trenutno je bez napajanja električnom energijom”, navodi se u objavi CEDIS-a na Fejsbuku /Facebook/.

Kako se dodaje, ekipe CEDIS-a su na terenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS