DIK večeras utvrđuje privremene rezultate predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdiće večeras privremene rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora koji je održan u nedjelju.

Kako je saopšteno iz DIK-a, sjednica će biti održana u prostorijama stare zgrade Vlade, sa početkom u 20 sati.

Prema preliminarnim podacima Centra za monitoring i istraživanje i Centra za demokratsku tranziciju, kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović, ušli su udrugi krug predsjedničkih izbora koji će biti održan 2. aprila.

