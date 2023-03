DIK utvrdio redosljed na listi kandidata za predsjedničke izbore

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je danas redosljed na listi kandidata za predsjedničke izbore koji će biti održani 19. marta.

Na izborima će učestvovati aktuelni predsjednik države i lider Demokratske partija socijalista (DPS) Milo Đukanović, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović i lider Demorkata Aleksa Bečić.

Kandidati su i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i influenser Jovan Radulović.

Žrijebom je odlučeno da će prvi na listi kandidata na izborima biti Đukanović, drugi Milatović, treći Mandić, a četvrti Radulović.

U izbornoj trci na petom mjestu na listi biće Danilović, šesti Bečić i sedma Vuksanović Stanković.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša rekao da su svi predsjednički kandidati odredili svoje predstavnike u radu Komisije.

Predsjednički izbori 19. marta biće četvrti od obnove nezavisnosti i osmi od uvođenja višepartijskog sistema.

Za predsjednika Crne Gore biće izabran kandidat koji je dobio više od polovine važećih glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova, održava se drugi krug izbora za 14 dana – 2. aprila.

U drugom izbornom krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Za predsjednika će, u drugom krugu, biti izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača.

Predsjednici Crne Gore do sada su bili Momir Bulatović, Filip Vujanović i Milo Đukanović.

Predsjednik države bira se na pet godina.

