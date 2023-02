DIK utvrdio kandidaturu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je danas na sjednici predsjedničku kandidaturu lidera Demokratske partije socijalista i aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića.

Predata dokumentacija je ispravna i konstatovana je validnost 8.465 potpisa.

Za utvrđivanje kandidature glasali su svi članovi DIK-a, prenosi Portal Vijesti.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a kandidature se mogu predati do večeras u ponoć.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS