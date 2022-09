DF: Skupština ima većinu za smjenu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore ima većinu za smjenu predsjednika države Mila Đukanovića, i to treba da uradi, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF).

Kako su naveli iz tog političkog saveza, u situaciji kada je Đukanović, ne samo prekršio Ustav, već i ugrozio ustavni poredak, odnosno kada nasiljem ruši i Skupštinu i Vladu, neophodno da upravo ti organi zaštite Crnu Goru zakonskim i ustavnim mehanizmima.

„Skupština Crne Gore ima većinu za smjenu Đukanovića i to treba da uradi“, poručili su iz DF-a.

Prema njihovim riječima, Skupštini je Ustav dao to pravo.

Kako su kazali iz DF-a, sve izmišljene proceduralne prepreke da ne može, ustvari su Đukanovićeva zaštita.

„Čitava Crna Gora vidi da on neće da prihvati zahtjev parlamentarne većine i predloži njihovog mandatara, a dužan je to da učini, već želi da nasilno raspusti Skupštinu, iako nema pravo na to“, kaže se u saopštenju.

U tim uslovima, kako su rekli iz DF-a, „nasilje predsjednika Crne Gore“ Skupština treba da zaustavi njegovom smjenom i raspisivanjem predsjedničkih izbora.

Oni su dodali da Vlada u tehničkom mandatu ima puni kapacitet da do izbora nove sprovede sve odluke Skupštine.

Iz DF-a su kazali da je u zaštiti države izbor lak.

U tom političkom savezu smatraju da nema nijedne sumnje i argumenta koji demantuje da je Đukanović drastično prekršio Ustav.

„Zgazio ga je pred očima cijele Crne Gore, i rekao u sebi – Za mene Ustav ne važi, jer ja sam Ustav“, navodi se u saopštenju DF-a.

To, kako su dodali, može da vidi i učenik osnovne škole.

„Za to ne treba Ustavni sud da bi se utvrdilo, dovoljno je samo zastupati istinu i biti čistog obraza“, kazali su iz DF-a.

Prema njihovim riječima, Đukanović je prekršio Ustav zato što nije radio ono što Ustav traži, nego ono što on želi.

Iz DF-a su rekli da nije slučajno u Ustavu zapisano da predsjednik u postupku predlaganja mandatara razgovara sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini.

„Sa svim predstavnicima, ne samo sa nekim, i to je imperativna norma“, dodaje se u saopštenju.

To, kako su kazali iz DF-a, znači da mora, a ne da može.

„Mora! Da li je predsjednik to uradio? Ne! On je pozvao na razgovore jedne, a ne druge. Pozvao je neke, a ne sve političke partije“, naveli su iz DF-a.

Đukanović je time, kako su ocijenili, ne samo prekršio Ustav i radio ono što ne smije, već je uskratio pravo jednim partijama da daju mišljenje o mandataru, a drugima to pravo omogućio.

U DF-u smatraju da je Đukanović tako prekršio i načelo ravnopravnosti svih pred Ustavom.

„Svojom samovoljom, on je pozvao čak i predstavnika partije koja nema poslanike u Skupštini, razgovarao sa Liberalnom partijom koja ima jednog poslanika, dok, primjera radi, nije pozvao predstavnika Demosa koji ima, takođe, jednog poslanika i čiji je predsjednik kandidat za mandatara“, naveli su iz DF-a.

Đukanović je, kako su rekli, birao koga će pozvati, a nije pozivao one koje mora pozvati.

Iz DF-a su naveli da je Đukanović tim činom drastično prekršio najviši pravni akt.

„Zbog toga je ovaj nečuveni pokušaj službene podjele naroda na one koji su omiljeni predsjedniku i one sa kojima predsjednik ne želi da razgovara urađen sa sviješću da se time krši prvi princip demokratije, da svi građani imaju ista prava“, kaže se u saopštenju.

To je, kako su kazali iz DF-a, ne samo kršenje Ustava, nego i krivično djelo povrede službene dužnosti kojim se funkcija zloupotrebljava da bi se jednima donijela korist, a drugima šteta.

„Ovim činom i ovakvom samovoljom korist su dobili oni koje žele da nasilno spriječe većinu da konstituiše vlast, a štetu su pretrpjeli oni kojima je uskraćeno pravo zagarantovano Ustavom“, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a su ocijenili da je Đukanović funkciju zloupotrebio za vlastiti interes i u korist svoje politike, a protiv Crne Gore i njenih građana, kršeći Ustav i zakone.

To je, kako su naveli, zabranjeno i kažnjivo.

„Zna to i sam predsjednik, i bilo bi prirodno i moralno, dok teku ovi procesi utvrđivanja njegove odgovornosti, da podnese ostavku i da pravo institucijama da bez uticaja i pritiska sagledaju sve ove nesporne činjenice i donesu zakonitu odluku“, rekli su iz DF-a.

