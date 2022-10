DF: Nastavljen trend od 30. avgusta

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima je nastavljen trend od 30. avgusta 2020. godine, a Demokratski front (DF) je ostao noseća politička snaga u formiranju nove vlasti, ocijenili su iz tog političkog saveza.

Iz DF-a su naveli da su na lokalnim izborima napravili izuzetno dobar rezultat, koji je, kako su rekli, presudno uticao na obaranje vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) u većini opština u Crnoj Gori.

Time je, kako su ocijenili iz tog političkog saveza, još jednom potvrđeno da “nema istorijskih promjena u državi bez DF-a”.

“Nastavljen je trend od 30. avgusta i ovi izbori su bili svojevrsna anketa gdje se na velikom uzorku od 200 hiljada ljudi pokazalo da DF nije samo učvrstio, već i ubjedljivo poboljšao rezultat od 2020. godine”, istakli su iz DF-a.

Oni su čestitali svojim, kako su rekli, kolegama pobjednicima izbora, ali su naglasili da je, od oko 200 hiljada izašlih birača, DF je osvojio 45 hiljada glasova, odnosno oko 22 odsto.

“Kada te rezultate uporedimo sa osvojenim glasovima političkih subjekata koji su iza nas na strani pobjednika, to jest koalicije oko Demokrata sa 30.500 glasova, odnosno oko 15 odsto, i Evrope sad koja je sa svojim partnerima osvojila 29.500 glasova, odnosno oko 14 odsto, možemo zaključiti da je DF očuvao poziciju najjače političke organizacije”, smatraju u DF-u.

Oni su naveli da je iz tog razloga Demokratskom frontu pripalo da prvi proglasi “debakl Demokratske partije socijalista”.

Kako su saopštili, rezultati govore da je DF ostao noseća politička snaga u formiranju nove vlasti i stvaranja neophodnih pomaka u reformama i napretku zemlje na evropskom putu.

“Naročito je važno navesti da nijedna velika pobjeda u novijoj političkoj istoriji Crne Gore nije prošla bez DF-a, a tako će biti i u budućnosti, kada nas očekuje veliki posao”, zaključuje se u saopštenju.

