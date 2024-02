Podgorica, (MINA) – Dezinformacije su opasnost po slobodu izražavanja, ali se o toj slobodi mora voditi posebna pažnja, jer događaji iz prošlosti govore da represivne mjere vode do zloupotreba i slanja novinara u zatvor.

To je poručeno sa panela konferencije „Dezinformacije kao prijetnja demokratskim društvima“, koju organizuje Centar za demokratsku tranziciju.

Advokat Siniša Gazivoda je, govoreći o zakonskoj regulaciji dezinformacija u Crnoj Gori, kazao da propisi moraju da prate društvene okolnosti, a da su crnogorski propisi takvi da odražavaju stanje kakvo je nekad bilo.

“Mi smo tu u minusu, strategije se vrlo često donose zarad štrikova u pregovorima, ali one ne daju rezultate kakve bi trebalo da daju u strateškom promatranju”, kazao je Gazivoda.

On je rekao da svi oni koji se bave ljudskim pravima i koji su se godinama borili za slobodu izražavanja sad vide i opasnost po samu slobodu izražavanja koja potiče od dezinformacija.

Gazivoda je ocijenio i da je postojao aktivizam koji je išao u pravcu uvođenja što manjih ograničenja slobode izražavanja, a posebno onih koje dolaze od države kako bi se suzbila upravo njena represija.

“Došli smo do problema, i možda smo već u paradoksu tolerancije. Boreći se za što više, dobili smo dezinformacije kao prijetnju i ljudskim pravima i slobodi izražavanja”, kazao je Gazivoda.

Dekanka Pravnog fakulteta u Podgorici, Aneta Spaić, govoreći o evropskim zakonima koji regulišu pitanje dezinformacija, kazala je da dezinformacija kao termin nije dominantno vezana za medije.

„U ovom trenutku imamo radni predlog evropskog Zakona o medijima, tu nemamo pomen riječi dezinformacija, mi na evropskom nivou koristimo definiciju dezinformacije iz Kodeksa o dezinformacijama, prvo urađenog 2018. godine, bez ikakvih efikasnijih učinaka, mjera”, navela je Spaić.

Prema njenim riječima, problem je da sam Kodeks pod dezinformacijom podrazumijeva znatno širi aspekt sadržaja, pa tu postoji i malinformacija, dezinformacija, misinformacija.

“S druge strane, mreža evropskih regulatora nam kaže – lažna vijest i dezinformacija su sinonimi i tako ih tretirajte. Znamo da evropski tekst na koji mi referišemo je tekst koji ne upotrebljava taj termin i očekuje da se pridržavamo Kodeksa”, dodala je Spaić.

Ona je kazala da je najvažnija u svemu činjenica da evropski zakoni o medijima i o digitalnim uslugama najmanje tretira medije.

“Oni se najmanje bave etabliranim medijima. Zato što dezinformacija nije sa osnovim određenjem i izvorištem i manifestacijama u etabliranim profesionalni medijima, čak ni na internet publikacijama“, kazala je Spaić.

Ona je navela da je dezinformacija smještena negdje drugo.

„Na slučajnim panelima, blogovima, amazon prostorima, onlajn marketima. Posljedica te priče je potreba da se donese akt kojim će se regulisati pitanje dezinformacija”, rekla je Spaić.

Ona je kazala da medijski zakoni mogu u nekom dijelu tretirati dezinformaciju kroz profesionalne medije i medije koji su registrovani.

“Ključna stvar u evropskim aktima je da se reguliše dezinformacija na platformama, problem je ona koja nastane na mreži X, a ne u medijima”, smatra Spaić.

Analitičarka javnih politika Jelena Berković rekla je da se puno novca zarađuje i vrti na “podacima o nama koje mi sami dostavljamo velikim kompanijama kada ih koristimo”.

„Upitno je na kojim se ekonomskim temeljima može održavati novinarstvo. Mi imamo kompanije koje su i jače od država i jednostavno su prevelike da bi ih bilo briga. Ne znamo da li civilno društvo može biti dovoljno jako kada nijesu države, kada se tim velikim platformama manipuliše”, kazala je Berković.

Ona smatra da je okolina u kojoj svi građani funkcionišu postala toliko toksična da je i profesionalcima teško razlikovati da li je nešto tačno ili netačno, posebno sa vještačkom inteligencijom.

