Devet kandidata za generalnog direktora RTCG-a

Podgorica, (MINA) – Komisija za ocjenu zakonitosti dokumentacije prispjele na konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore (RTCG) utvrdila je danas listu kandidata prijavljenih za poziciju čelnika Javnog servisa i dostavila je članovima Savjeta.

Kandidati za generalnog direktora Javnog servisa su Časlav Vujotić, Snežana Burzan, Boris Raonić, Slaven Knezović, Andrijana Kadija, Žarko Božović, Sabrija Vulić, Vladimir Maraš i Srđan Čović, prenosi portal RTCG.

Generalni direktor RTCG-a bira se većinom glasova članova Savjeta na period od četiri godine.

Predsjednik Savjeta Veselin Drljević obavijestiće javnost o datumu održavanja sjednice tog tijela na kojoj će biti biran generalni direktor RTCG.

Doskorašnji generalni direktor Boris Raonić nedavno je, a nakon usvajanja novog Zakona o Javnom servisu, podnio ostavku.

Nakon toga Savjet je Raonića imenovao za vršioca dužnosti generalnog direktora RTCG-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS