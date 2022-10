Deseti Montenegro Prajd završen bez incidenata

Podgorica, (MINA) – Deseti jubilarni Montenegro Prajd, koji je danas organizovan u Podgorici pod sloganom „Nema više ali“, završen je bez incidenata.

Učesnici Prajda su, sa Trga nezavisnosti, zatražili od Vlade da nastavi sa sprovođenjem Strategije o LGBT osobama, čija je implementacija, kako su naveli, skoro zaustavljena.

Predsjednik Upravnog odbora nevladine organizacije Kvir /Queer/ Montenegro, Danijel Kalezić, kazao je da Prajd slave u trenutku kada je crnogorsko društvo polarizovano.

„A to smo vidjeli i sinoć, vidjeli smo neke donosioce odluke koji su bili na protestu protiv našeg“, kazao je Kalezić.

On je rekao da učesnici Prajda zahtijevaju da Vlada nastavi implementaciju strategije za bolji život LGBT osoba koja je, kako je naveo, skoro zaustavljena.

„Nama ne treba da bilo ko od donosilaca odluka pristane da dođe na Prajd, da se fotografišemo, mi hoćemo rezultate. Nema više ali, više ne pravimo kompromise, zahtijevamo jednaka prava“, poručio je Kalezić.

Učesnici Prajda su poručili da od donosilaca zahtijevaju da sankcionišu govor mržnje, punu primijenu zakona, naročito procesuiranja zločina iz mržnje i nasilja nad LGBT.

Zatražili su i da se nasilje nad LGBT adekvatno procesuira i da se pošalje poruka da ono neće biti tolerisano, kao i da hormonska terapija bude dostupna.

Nakon govora na Trgu nezavisnosti, Povorka je krenula Ulicom slobode, zatim bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, Bokeškom, Zlatarskom, Ulicom Marka Miljanova, a zatim se ulicom Novaka Miloševa vratila nazad do trga.

Prajdu su prisustvovali ministri Fatmir Đeka, Ana Novaković Đurović i Goran Đurović, američka ambasadorga Džudi Rajzing Rajnke, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, poslanice Božena Jelušić i Draginja Vuksanović Stanković i ombudsman Siniša Bjeković.

Među okupljenima su bili i Nada Drobnjak iz Demokratske partije socijalista, Marija Blagojević iz Socijaldemokrata, Luka Rakčević iz Građanskog pokreta URA, kao i predstavnici nevladinog sektora.

U ime Kabineta predsjednika Crne Gore, Prajdu je prisustvovao savjetnik predsjednika za ljudska prava i slobode Srđan Spaić.

Saobraćaj u užem dijeli grada bio je zatvoren, a službenici policije su bili raspoređeni na raskrsnicama u centru.

Iz Uprave policije su ranije poručili da će preduzeti sve mjere neophodne za bezbjedno odvijanje okupljanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS