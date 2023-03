Demolirana kancelarija nikšićkog odbora Demokrata

Podgorica, (MINA) – Kancelarija nikšićkog odbora Demokratske Crne Gore jutros je demolirana, saopštio je poslanik te stranke Momo Koprivica, navodeći da su polomljeni prozori, stakla i drugi inventar.

Koprivica je kazao da je termin takvog nedjela simptomatičan i znakovit, i da otkriva motiv i naručioca.

On je rekao da je nalogodavac kockarska mafija kojoj su, kako je naveo, zadali snažan udarac usvajanjem amandmana na Predlog zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, a kojim je propisana zabrana terminala za klađenje i kocku u ugostiteljskim objektima.

“Ljudi iz podzemlja koji su se do guše uprljali misle da će sa malo farbe i sa par razbijenih stakala spriječiti ono što je neminovno – da im je, ako se Demokrate budu pitale, odzvonilo u Crnoj Gori”, naveo je Koprivica u saopštenju.

Kako je kazao, čovjeku kao što je lider Demokrata Aleksa Bečić ne može “nekoliko kapi farbe uprljati i ljudsku i profesionalnu čistinu koju su oni davno izgubili, ako su je ikad i imali”.

“Neće nas izjednačiti, jer nijesmo isti i nikad nijesmo bili isti. A oni neka nastave da se fotografišu sa svojim predsjedničkim kandidatom. Uskoro će samo to i moći – da se slikaju zajedno sa njim”, naveo je Koprivica.

On je poručio da njega i Bečića neće zastrašiti kockarska mafija u Crnoj Gori ili van nje.

Prema riječima Koprivice, borba protiv kockarske mafije je borba za čast Crne Gore, “a za časnu Crnu Goru smo spremni da snosimo bilo kakve posljedice”.

“Zato poručujem mafiji koja je krenula na nas da spremamo cijeli set anti-mafija zakona, sa kojima ćemo ubrzo upoznati javnost”, kazao je Koprivica.

