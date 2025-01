Demokrate: Nećemo prisustvovati nastavku sjednice SO Budva

Podgorica, (MINA) – Funkcioneri ni odbornici Demokratske Crne Gore nijesu sprečavali održavanje sjednice Skupštine opštine (SO) Budva, kazali su iz te partije i dodali da neće prisustvovati nastavku sjednice.

U saopštenju Demokrata navodi se da ukoliko nosilac liste „Budva naš grad“ Nikola Jovanović želi da napravi vlast sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Socijaldemokratama (SD), Socijaldemokratskom partijom (SDP) i Građanskim pokretom URA „i tako prevari građane koji su ga glasali, što se nas tiče, mi smo to znali i za nas to nije nikakvo iznenađenje“.

„Sve što tim povodom možemo reći, sa srećom svima, a građanima koji su glasom podržali Jovanovića i njegova lažna obećanja poručujemo da sljedeći put dobro razmisle prije nego ubace glasački listić u kutiju“, dodaje se u saopštenju Demokrata.

Oni su naveli da što se tiče te partije, nikakve manipulacije „nove ideološki potpuno suprotstavljenje koalicije Jovanović, DPS, SD, SDP i URA neće proći“.

„Ukoliko žele mogu da nastave sjednicu kada god žele i završiti svoje zakulisne dogovore, a mi ćemo ih jednostavno prezreti, jer je to jedino što su zaslužili“, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su nagalasili da u petak uveče niko od funkcionera ili odbornika te stranke nije sprečavao održavanje sjednice.

„A jedine bezbjednosno-interesantne osobe koje su se nalazila u zgradi opštine Budva, bile su u kabinetu predsjednika opštine, po pozivu Jovanovića, tako da manipulacije njega i DPS-a o talačkim krizama i nekim čudima koja se dešavaju jednostavno neće proći“, poručile su Demokrate.

Oni su kazali da neće prisustvovati nastavku sjednice.

„Usljed ciljano kreiranog narativa o navodnom haosu odnosno vještačkoj buci i galami, posebno od onih koji bi da formiraju neprincipijelnu vlast i vrate DPS/SD/SDP na vlast u Budvi, donijeli smo odluku da ne prisustvujemo nastavku sjednice, već ćemo odsustvom omogućiti da građani jasno vide na djelu novu “spušku” koaliciju“, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su rekli da očekuju da novi predsjednik SO, Petar Odžić prvi radni dan provede u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

„Na konsultacijama o viziji strategije razvoja Budve sa još aktuelnim predsjednikom opštine, optuženim za najteža krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, a ako bude riječi o bezbjednosti u Budvi i Crnoj Gori tu mogu konsultovati Zorana Lazovića, on je prava adresa kada su te teme u pitanju“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je dio “spuške” koalicije Lazovića godinama slušao sve na temu bezbjednosti.

„A svakako neće ni Božoviću i njegovom kuriru Jovanoviću biti prvi put da sarađuju sa Lazovićem“, zaključuje se u saopštenju.

