CEB odobrio aplikaciju za kredit od 83 miliona EUR za jačanje zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB) odoborila je aplikaciju za kredit od 83 miliona EUR za podršku Vladinoj Strategiji razvoja zdravstva za period 2023–2027. godine, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je aplikacija za kredit odbrena tokom godišnjeg zajedničkog sastanka, koji je crnogorska Vlada organizovala u Budvi.

Kako su naveli, ključni infrastrukturni projekti koji će biti finansirani tim kreditom uključuju izgradnju potpuno novih objekata kako bi se unaprijedile zdravstvene usluge širom Crne Gore.

Iz Ministarstva su rekli da će novac biti uložen u Opštu bolnicu u Pljevljima, koja će zamijeniti zastarjele postojeće kapacitete i služiti stanovništvu sjevernog regiona zemlje.

„Projekti uključuju i dom zdravlja u Siti kvartu u Podgorici, sa ciljem unapređenja primarne zdravstvene zaštite u glavnom gradui i kliniku za hematologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, koja će proširiti dostupnost specijalizovane zdravstvene zaštite“, kaže se u saopštenju.

Pored infrastrukture, projekat će, kako se dodaje, podržati modernizaciju zdravstvenog sistema na nacionalnom nivou, uključujući ulaganja u najsavremeniju medicinsku opremu – poput MRI i CT skenera.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun zahvalio je na kontinuiranoj saradnji i podršci CEB.

„Uticaj ovih projekata na građane Crne Gore biće nemjerljiv – kako u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, tako i u oblasti savremene dijagnostike“, kazao je Šimun.

Prema njegovim riječima, posebno je važan segment izgradnja klinike za hematologiju i uvođenje PET-CT dijagnostike u okviru ovog projekta, imajući u vidu da Crna Gora trenutno ne posjeduje PET-CT skener i da pacijente za ovu vrstu dijagnostike upućuje u inostranstvo.

„Ovim projektom postavljamo temelje za moderan, dostupan i kvalitetan zdravstveni sistem u državi“, naveo je Šimun.

Guverner CEB-a Karlo Montičeli kazao je da odobrena kreditna aplikacija potvrđuje snažnu posvećenost CEB-a unapređenju dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite za sve građane Crne Gore.

„Finansiranjem savremene medicinske infrastrukture i digitalnih rješenja pomažemo u izgradnji otpornijeg i inkluzivnijeg zdravstvenog sistema“, dodao je Montičeli.

Iz Ministarstva su rekli da će modernizacija zdravstvenog sistema Crne Gore doprinijeti jačanju kapaciteta, unapređenju pružanja usluga i prevazilaženju postojećih nedostataka, omogućavajući bolji odgovor na sve složenije potrebe.

„Takođe, poboljšaće uslove rada medicinskog osoblja i time omogućiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da CEB u sve svoje projekte ugrađuje takozvana „vulnerability lens“ – perspektivu ranjivih grupa, kako bi osigurao da investicije donesu korist ranjivim i nedovoljno zastupljenim grupama stanovništva, uključujući domaćinstva sa niskim prihodima, ruralne zajednice, raseljena lica i osobe sa invaliditetom.

„Smanjenjem nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti, projekat će pomoći u jačanju socijalne pravde i kohezije u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je, pored kreditne aplikacje za zdravstvo, CEB odobrio i mikrofinansijski projekat u iznosu od deset miliona EUR za širenje finansijske inkluzije za ranjive grupe.

