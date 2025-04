Protest na Maloj plaži

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Ulcinjani danas Dan opštine proslavljaju velikim protestom na Maloj plaži.

Okupljeni građani nose transparente “Ulcinj nije tržni centar”, “Ne otimajte more od nas”, “Ulcinj nije tvoj emirat, Spajiću”, “99 godina, vala nećeš”, prenosi Pobjeda.

Na protest su ih pozvali predsjednik Opštine Genci Nimanbegu i predstavnici svih političkih partija čiji stav je ujedinjen – Ulcinj nije na prodaju, ne trebaju mu megalomanski projekti i zajednica se mora pitati i odlučivati.

Vlada Crne Gore i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koji će omogućiti dugoročni zakup i valorizaciju najvrijednijih prirodnih lokaliteta.

Predsjednik opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu rekao je da taj protest danas na Dan Opštine Ulcinj kada treba da se spremaju za sezonu, pred njima je najveći izazov.

“Izazov koji govori o tome da neko želi da otuđi našu imovinu i da je investitoru. Mi to ne dozvoljavamo. Odluku koju sam donio da umjesto slavlja održimo protest je odluka koju sam donio je iz razloga ugroženosti. Ulcinj su napadali razni okupatori, ali na ovaj način da nam neko uzme sudbinu – Ulcinj ne smije dozvoliti”, poručio je Nimanbegu.

Ovaj skup, kako je kazao, samo je jedan od primjera kako ćemo braniti ono što nam pripada i što moramo ostaviti pokoljenjima.

Predsjednica Skupštine opštine Ulcinj Ivana Popović saopštila je da danas otvara protest jer nema svečanosti tamo gdje se ignoriše volja građana.

„Nema svečanosti ako ne možemo zajedno da odlučujemo o onome što je naše“, poručila je Popović.

Ona je navela da imaju kvorum jer je “narod došao, a to je kvorum koji daje smisao svemu što radimo.”

U peticiji koja broji preko sedam hiljada potpisa navodi se da se ovim sporazumom, investitorima iz UAE otvaraju se vrata za preuzimanje više lokacija širom države, bez transparentnih procedura i javnog uvida.

“Javnosti je svega par dana prije samog potpisivanja sporazuma predstavljena ideja davanja u zakup svih 12 kilometara Velike plaže,na čak 99 godina, koji podrazumijeva izgradnju turističkih kompleksa, marina, aerodroma, a time i njen trajni, nepovratni gubitak za građane. Posebno zabrinjava činjenica da se ovako važan dokument donosi iza zatvorenih vrata, bez javne rasprave i uvida građana”, navodi se u peticiji.

Planirano je da, kako se dodaje, zemljište bude dodijeljeno u skraćenoj proceduri bez javnog nadmetanja i tendera, u suprotnosti sa važećom, iako upitnom i već problematičnom, prostorno-planskom dokumentacijom, što stvara ozbiljan rizik od korupcije i zloupotrebe državnih resursa.

