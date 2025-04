Uhapšene dvije osobe zbog učestvovanja u tuči na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Službenici cetinjske policije uhapsili su A.M.(33) i M.M.(33) zbog sumnje da su učestvovali u tuči na Cetinju 8. marta, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, preduzeli dodatne mjere i radnje u vezi sa događajem od 8. marta, kada je zbog tuče više osoba na Cetinju, identifikovano pet, a uhapšene dvije osobe.

„Uhapšeni su A.M. operativno interesantna osoba i M.M. pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe, povratnik u izvršenju krivičnih djela protiv života i tijela, zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je nakon mjesec istrage, postupajući sud donio rješenje o ukidanju pritvora za M.M. i A.M.

Nadležno tužilaštvo je potom, kako se dodaje, uložilo žalbu na rješenje o ukidanju pritvora, koju je sud uvažio, i donio novo rješenje o određivanju pritvora.

„Postupajući po pomenutom rješenju službenici Cetinjske policije su locirali M.M. koji je bio nedostupan, i sproveli ga u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija“, kazali su iz policije.

